В Госдуме рассказали, каким должен быть размер пенсий в России
Размер пенсий в России должен быть как минимум 40% от прежнего заработка гражданина, сообщил ТАСС председатель «Справедливой России» Сергей Миронов.
По его словам, выплата должна зависеть от трех параметров: заработок, стаж, условия труда. «Пенсия должна быть привязана в первую очередь к зарплате, которую получал работающий человек», - заявил депутат.
Он отметил, что еще в 2018 году РФ ратифицировала соответствующую норму 102-й конвенции Международной организации труда.
Ранее стало известно, что выплата к страховой пенсии вырастет до 10 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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