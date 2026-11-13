В Госдуме рассказали, каким должен быть размер пенсий в России

Размер пенсий в России должен быть как минимум 40% от прежнего заработка гражданина, сообщил ТАСС председатель «Справедливой России» Сергей Миронов.

Средняя пенсия в РФ выросла почти на 10 тысяч рублей за пять лет

По его словам, выплата должна зависеть от трех параметров: заработок, стаж, условия труда. «Пенсия должна быть привязана в первую очередь к зарплате, которую получал работающий человек», - заявил депутат.

Он отметил, что еще в 2018 году РФ ратифицировала соответствующую норму 102-й конвенции Международной организации труда.

Ранее стало известно, что выплата к страховой пенсии вырастет до 10 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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