В Госдуме рассказали, каким должен быть размер пенсий в России

По его словам, выплата должна зависеть от трех параметров: заработок, стаж, условия труда. «Пенсия должна быть привязана в первую очередь к зарплате, которую получал работающий человек», - заявил депутат.

Он отметил, что еще в 2018 году РФ ратифицировала соответствующую норму 102-й конвенции Международной организации труда.

Ранее стало известно, что выплата к страховой пенсии вырастет до 10 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

