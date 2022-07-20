Путин предложил запустить «Северный поток – 2» для увеличения поставок энергоресурса
Одним из способов увеличить поставки газа из России в Европу является запуск трубопровода «Северный поток – 2», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление российского президента Владимира Путина.
Так глава государства раскрыл один из способов решения энергетического кризиса в Европе. По его словам, половина мощностей газопровода уже зарезервирована на российское внутреннее потребление.
Как отметил президент, еще полтора месяца назад обсуждал тему «Северного потока – 2» в беседе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в Берлине почему-то убеждены, что ключ от «Северного потока-2» находится у них. Захотят откроют, захотят закроют. Они забывают, что наполнение газопровода идет из России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 200 / сут.
Умерли
382 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 186 / сут.
- Японский политолог: США устроили ад в Восточной Европе
- Путь из-за пробок на южные курорты увеличился в 1,5 раза
- США грозят ужесточить уже введенные против России санкции
- Ушаков: Решение об участии Путина в G20 примут накануне поездки
- Путин предложил запустить «Северный поток – 2» для увеличения поставок энергоресурса
- В России разработали тест-систему для выявления оспы обезьян
- Путин: Из-за ограничения поставок нефти из России цены на нее «взлетят до небес»
- Путин: Запад сам перекрыл каналы поставок газа
- Путин прокомментировал возможность встречи с Зеленским
- Трюдо оценил решение вернуть турбину для «Северного потока»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru