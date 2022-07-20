Путин предложил запустить «Северный поток – 2» для увеличения поставок энергоресурса

Так глава государства раскрыл один из способов решения энергетического кризиса в Европе. По его словам, половина мощностей газопровода уже зарезервирована на российское внутреннее потребление.

Как отметил президент, еще полтора месяца назад обсуждал тему «Северного потока – 2» в беседе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в Берлине почему-то убеждены, что ключ от «Северного потока-2» находится у них. Захотят откроют, захотят закроют. Они забывают, что наполнение газопровода идет из России.

