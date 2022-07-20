Сенатор Климов предрёк мучительную смерть экономике ЕС без российского газа

Европа покупает энергоресурсы за счет продажи своих товаров, а если не будет газа, то вся промышленность остановится, сказал НСН сенатор Андрей Климов.

Проблема с отоплением домов не единственная в Европе: спать можно в спальных мешках, а греться у костра, а вот вся промышленность остановится без газа, заявил член Совета Федерации Андрей Климов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Евросоюз решил готовиться к зиме без российского газа

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что в ЕС начали готовиться впервые перезимовать без российского газа. Для этого они хотят продлить работу атомных и угольных электростанций.

«Я бы не концентрировал внимание на теме "замерзнут - не замерзнут", а вообще, выживут или не выживут. Спать можно в спальных мешках, а греться у костра. Есть гораздо более серьезная проблема – без газа остановится вся промышленность, что означает смерть экономики Евросоюза. Это страшно. Не обладая большим количеством энергоресурсов, они их покупают за счет продажи своей продукции, а если не будет что продавать, то как покупать то, что им требуется? Дело даже не в российском газе, топливо можно купить где угодно, но почем и сколько? Получается, что прийти газу неоткуда», - сказал Климов.
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Сенатор предполагает, что Европу может ждать социально-политический взрыв, если руководство ЕС и ключевых стран не изменят убийственную логику.

«Там даже после меньшего сметали правительство. Сегодня все политические руководители стран ЕС стали заложниками этой ситуации. Они все взаимосвязаны друг с другом и не получится, что в одном месте будет плохо, а в другом хорошо. Они не первый год ждут зиму без российского газа. Готовились, боялись, что мы нарушим свои договорные обязательства и выключим газ. Страшилка про российское энергооружие была основана на логике чиновников НАТО, ЕС. Россия оказалась, в отличие от этой публики, надежным партнером и продолжала выполнять свои обязательства. Они вместо изменения своей убийственной логики продолжают по ней двигаться. Дошло до того, что нынешнее политическое руководство Евросоюза и ключевых его стран даже представить себе не могут, что можно сделать то, о чем им сказал Путин, а именно включить «Северный поток-2». И не надо мучиться! Но эта публика совсем потеряла разум, и ожидать от них можно что угодно», - подытожил Климов.

Ранее читатели газеты Die Welt потребовали от правительства Германии запустить поставки газа по трубопроводу «Северный поток-2» и обеспечить энергетическую безопасность страны.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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