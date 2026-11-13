В Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки пострадал мужчина

Украинские беспилотники атаковали Ростов-на-Дону и Ростовскую область, есть повреждения. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

В Волгограде после падения обломков БПЛА возникло возгорание на предприятии

По словам губернатора, прошедшей ночью над областью уничтожили более 120 БПЛА.

«В результате ночной воздушной атаки в Ростове-на-Дону ранен мужчина. Он был госпитализирован», - написал Слюсарь в мессенджере «Макс».

В столице региона были повреждены пять многоквартирных домов, а также загорелось производственное помещение, огонь ликвидировали. Кроме того, в Азовском районе из-за дронов получили повреждения пять частных домов.

Ранее в Брянской области в результате атаки украинских беспилотников пострадал гражданин Белоруссии, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиРостов-на-ДонуРостовская Область

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