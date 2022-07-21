Лавров заявил о желании Венгрии приобрести у РФ дополнительные объемы газа
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Венгрия хочет закупить у России дополнительные объёмы газа, сообщает РИА Новости.
В ходе совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто он отметил, что эта просьба «будет незамедлительно доложена и рассмотрена».
Глава МИД Венгрии, в свою очередь, рассказал, что дополнительные объёмы Будапешт сможет принимать через южное и северное направление.
Ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что на осенне-зимний отопительный сезон в Европе, с большой вероятностью, не хватит газа, и венгерское правительство вводит в стране чрезвычайное положение в сфере энергетики, сообщает RT.
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