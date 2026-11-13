Кушнер рассказал о прогрессе по итогам встреч по Украине

Бизнесмен, зять президента США Джаред Кушнер сообщил о прогрессе в понимании озабоченностей России и Украины. Об этом он написал в соцсети Х.

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Кушнер обратил внимание на огромную работу по возобновлению прямых переговоров сторон «спустя многие месяцы».

«Мы добились значительного прогресса в понимании озабоченностей обеих сторон, определении возможных решений и выработке пути вперед», — указал он.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что анонсированный масштабный обмен пленными между РФ и Украиной свидетельствует о прогрессе в урегулировании конфликта, пишет 360.ru.

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ФОТО: ТАСС
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