Кушнер рассказал о прогрессе по итогам встреч по Украине
Бизнесмен, зять президента США Джаред Кушнер сообщил о прогрессе в понимании озабоченностей России и Украины. Об этом он написал в соцсети Х.
Кушнер обратил внимание на огромную работу по возобновлению прямых переговоров сторон «спустя многие месяцы».
«Мы добились значительного прогресса в понимании озабоченностей обеих сторон, определении возможных решений и выработке пути вперед», — указал он.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что анонсированный масштабный обмен пленными между РФ и Украиной свидетельствует о прогрессе в урегулировании конфликта, пишет 360.ru.
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