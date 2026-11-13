СМИ: Дипломатия ЕС в отношении РФ под руководством Каллас нежизнеспособна

Политика главы евродипломатии Каи Каллас сделала обсуждение серьезных вопросов с Москвой бессмысленным, сообщает Responsible Statecraft.

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По данным журнала, это связано с патологической враждебностью Каллас к России. Европа выдвигает РФ бессмысленные требования, пытаясь добиться прекращения огня перед началом обсуждения вопросов безопасности. При этом нет никаких гарантий, что Брюссель выполнил бы свои обещания, учитывая крайне враждебную антироссийскую риторику.

«Эта позиция либо совершенно глупа, либо совершенно неискренна», - отмечает издание.

Днем ранее Каллас потребовала от России прекращения огня до мирных переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
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