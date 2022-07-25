Глава Еврокомиссии призвала Европу готовиться к остановке поставок российского газа

«Европа должна быть готова к худшему варианту: полной остановке поставок газа рано или поздно», – указала председатель ЕК.

Фон дер Ляйен уточнила, что Россия частично поставляет топливо или не поставляет его вообще в 12 стран ЕС, пишет Ura.ru.

Ранее в ЕК подготовили план по экономии энергоносителей в случае полной остановки поставок из РФ, напоминает РЕН ТВ. Предполагается, что спрос на газ сократят на 15% в период с 1 августа 2022-го по 31 марта следующего года.

