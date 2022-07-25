Польша отказалась делиться газом с другими странами ЕС
Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что у Варшавы нет необходимости вводить какие-либо лимиты, сообщает РИА Новости.
По её словам, польские газовые хранилища «уже полны» и, в отличие от 11 стран Евросоюза, которые ввели ограничения, все потребности Польши удовлетворены.
Она отметила, что Варшава не готова делиться газом с другими странами содружества, и другие государства должны отказаться от этого шага, так как никто не знает, какой будет предстоящая зима.
«То, что предложила Еврокомиссия, — это такой новый механизм газовой солидарности. Что неприемлемо в предложениях Еврокомиссии — это попытка навязывания обязательных механизмов редукции», — отметила Москва, добавив, что против инициативы выступили Греция, Кипр, Мальта, Португалия и Испания.
Ранее стало известно, что европейские лидеры планируют собраться и обсудить зимнюю энергетическую стратегию, в том числе создание некоего «плана солидарности», согласно которому на континенте произойдет «грамотное распределение средств», сообщают «Невские новости».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 571 / сут.
Умерли
382 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 234 / сут.
- Зеленский подтвердил экспорт зерна при поддержке Турции
- Зеленский сменил командующего спецопераций ВС Украины
- Польша отказалась делиться газом с другими странами ЕС
- Губернатор Курской области заявил об обстреле села Алексеевка со стороны Украины
- Адвокат: Гозмана* отпустили после ошибочного задержания
- СМИ: охрану экс-президента Польши усилили после его слов о России
- Здание школы уничтожено в Харьковской области в результате обстрела ВСУ
- AFP: во Франции открыли расследование в отношении имущества российских предпринимателей
- «Газпром» остановит еще одну турбину «Северного потока»
- СМИ: в Финляндии призвали прекратить выдачу виз россиянам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru