Михалков ответил пословицей на внесение в базу ГУР

Ранее кинематографиста внесли в базу ГУР из-за поддержки действий и политики российских властей.

По словам Михалкова, о включении в списки он узнал лишь в беседе с агентством.

«Была такая пословица смешная: "Мужик на барина сердился-сердился, а барин и не знал"», - подчеркнул режиссер.

Ранее в базу ГУР попали актер Иван Охлобыстин, певцы Дима Билан и Сергей Лазарев, напоминает 360.ru.

