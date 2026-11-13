Михалков ответил пословицей на внесение в базу ГУР

Режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков отреагировал на внесение в базу данных Главного управления разведки министерства обороны Украины. Об этом пишет ТАСС.

Баскова и Пригожина внесли в базу ГУР Украины

Ранее кинематографиста внесли в базу ГУР из-за поддержки действий и политики российских властей.

По словам Михалкова, о включении в списки он узнал лишь в беседе с агентством.

«Была такая пословица смешная: "Мужик на барина сердился-сердился, а барин и не знал"», - подчеркнул режиссер.

Ранее в базу ГУР попали актер Иван Охлобыстин, певцы Дима Билан и Сергей Лазарев, напоминает 360.ru.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Булкин
ТЕГИ:УкраинаНикита Михалков

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