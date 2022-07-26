СМИ: в Европе началась паника после заявления «Газпрома»
В странах Европы началась паника после заявления «Газпрома» о сокращении транзита по «Северному потоку» до 33 миллионов кубометров в сутки, пишет обозреватель Express Джейкоб Пол.
По его словам, министры энергетики Европейского союза сразу отреагировали на это событие. Они соберутся 26 июля в Брюсселе для обсуждения чрезвычайного плана ЕС по экономии газа. По данным британской газеты, именно такого развития событий опасалась Еврокомиссия.
Ранее «Газпром» сообщил, что останавливает еще одну турбину газопровода «Северный поток» на компрессорной станции «Портовая». Компания отметила, что с 27 июля поставки по нему не будут превышать 33 млн кубометров в сутки.
У министерства экономики Германии нет информации о технических причинах для снижения объемов поставок газа по «Северному потоку».
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