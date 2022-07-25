Германия не видит причин для снижения поставок газа по «Северному потоку»

21 июля Газпром прокачку газа, но на уровне 40% от почти 170 миллионов кубометров пропускной способности в сутки. В компании объяснили, что ограничение связано с задержкой Siemens газоперекачивающих агрегаторов и сложностью возврата турбины из Канады.

«По поводу заявления Газпрома: по нашей информации технических причин для снижения поставок по «Северному потоку 1» нет. Министерство очень внимательно следит за ситуацией вместе с Федеральным сетевым агентством и кризисной группой по газу», - говорится в сообщении минэкономики ФРГ.

Там также заявили, что все условия по возврату турбины выполнены.

Ранее «Газпром» сообщил, что останавливает еще одну турбину газопровода «Северный поток» на компрессорной станции «Портовая». Компания отметила, что с 27 июля поставки по нему не будут превышать 33 млн кубометров в сутки.

