Шутка Путина и совесть европейцев: В переговоры по Украине напросилась Европа
Уиткофф пообещал, что европейцы присоединятся к переговорам уже на следующей встрече, Макрон вызвался стать посредником, а Путин рассказал шутку о замкнутом круге, тумбочке и продолжении войны.
Трехдневный марафон, включивший в себя трехсторонние переговоры в Абу-Даби, встречу спецпосланников США с лидерами России и Украины, а также неформальный саммит ЕС в Ирландии, поставил ребром вопрос о вовлечении представителей Европы в решение украинского конфликта.
ТЕПЕРЬ И ЕВРОПЕЙЦЫ? ОТ МАКРОНА ДО СТУББА
Главными «политическими путешественниками» последних дней стали спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, проследовавшие с 10 по 12 ноября по маршруту Абу-Даби – Москва – Дублин, где в эти дни проходит саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) с участием лидеров более 50 стран.
Вчера они дискутировали с президентом РФ Владимиром Путиным об итогах трехсторонних переговоров по Украине в ОАЭ, а вечером того дне обсудили все это в Ирландии с лидером киевского режима Владимиром Зеленским и представителями Евросоюза, Германии, Франции, Италии и других стран. После этого Кушнер в стиле своего руководителя заявил о «значительном прогрессе».
«Была проделана огромная работа по возобновлению прямых переговоров, спустя многие месяцы. Мы добились значительного прогресса в понимании озабоченностей обеих сторон, определении возможных решений и выработке пути вперед», - написал он в соцсетях.
Кроме того, беседуя с журналистами в Ирландии, Кушнер назвал «очень подробной и продуктивной» встречу с Путиным.
Со своей стороны, Уиткофф анонсировал участие в следующем раунде переговоров по Украине европейцев.
«Европейцы присоединятся к нам на следующей встрече. Мы считаем, что это очень важный момент, потому что они наши партнеры, и для нас важно, чтобы они принимали в этом участие», ― заявил Уиткофф в эфире «Вестей».
Эту новость подхватили европейские СМИ, а Зеленский и вовсе заявил, что на следующей встрече европейцы «будут иметь право голоса».
«Встретились в Ирландии со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером по итогам всех переговоров недели. Первое: гуманитарный результат – будет освобождение пленных, и рассчитываем на самый большой обмен за время этой войны. Второй результат: еще активнее привлекаем европейских представителей к дипломатии, чтобы они на равных условиях были за столом переговоров. Украина всегда защищает интересы всей Европы», - написал Заленский ночью в соцсетях.
Теперь СМИ гадают, кто же будет представлять Европу на этих переговорах - кто из политиков станет «европейским флагманом», призванным сравниться и затмить «главного миротворца» Дональда Трампа.
Президент Франции Эммануэль Макрон на этом фоне заявил, что готов стать «европейским эмиссаром» в рамках украинского урегулирования. Вместе с тем он признал, что Европе надо определиться, чего же она хочет.
«Я думаю, что сегодня есть необходимость, чтобы у Европы было ясное и единое видение того, чего она хочет для Украины и для себя самой. Я полагаю, что содержание определяет формат (…) Сегодня позиция Европы очень ясна относительно поддержки Украины, теперь нужно прояснить позицию по нашей перспективе и по тому, каков проект будущей архитектуры безопасности. Поэтому нам необходимо вернуть себе инициативу в диалоге с Россией», - сказал он журналистам в Дублине.
Со своей стороны, пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что теперь может состояться встреча Путина с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, поскольку в Абу-Даби европейцы достигли понимания по основным вопросам.
«Это понимание теперь разделяет и президент России. И на этой основе могут последовать переговоры», - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, готов ли Мерц к разговору с Путиным.
Вместе с тем СМИ называли другие имена. Издание Telegraph до встреч в Абу-Даби, Москве и Дублине писало, что в Европе рассматривают пять кандидатов на роль посредника в переговорах с Россией. В их числе уже общавшиеся с Путиным президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стере, а также премьеры Италии и Дании Джорджа Мелони и Метте Фредериксен, и даже президент Чехии Петр Павел.
Стубб уже допустил, что четырехсторонняя встреча по Украине может состояться через одну-две недели.
«Может быть новая встреча на техническом уровне между американцами, украинцами, россиянами и европейцами через одну-две недели. Это будет успех (…) Я думаю, есть реальная возможность того, что европейцы будут за столом переговоров», - сказал он CNN.
СОВЕСТЬ И ШУТКА: «КРУГ ЗАМКНУЛСЯ»
Однако с российской стороны пока звучат совсем другие заявления по поводу участия в переговорах европейцев. Так, глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби, помощник президента РФ Владимир Мединский говорил, что сначала у них должна «проснуться совесть».
«Я думаю, как только у них проснется совесть, в этот момент они могут стать участниками мирных переговоров», - сказал он журналистам, отвечая на вопрос об условиях допуска европейцев к переговорам.
Ну а президент России Владимир Путин уделил «европейскому вопросу» значительную часть своей публичной беседы с Кушнером и Уиткоффом. В частности, он заявил, что Москва никогда не прерывала диалог с Европой, а сделали это именно они.
«Что сейчас происходит? Мы все говорим о том, что мы хотим мира на сегодняшней зоне боевых действий, мира между Россией и Украиной. (…) Мне бы хотелось, чтобы он был вечным. Мы с самого начала говорили, что присутствие любых иностранных войск на украинской территории для нас абсолютно неприемлемо. Потому что мы считаем, что это угрожает безопасности Российской Федерации. (…) Европейцы знают об этом. Что мы слышим от них? Что после заключения мира они сразу же введут войска на территорию Украины. Что это означает? Мы уже об этом говорили: для нас это законная цель, то есть война тут же возобновится», - разъяснил Путин на встрече с посланниками США.
Он также проиллюстрировал происходящее припасенной заранее шуткой.
«Президент Трамп предлагает: давайте договоримся об инструментах обеспечения безопасности в Европе в целом. Что мы слышим от европейцев? Говорят: нет, только после мира на Украине. Но после мира на Украине они собираются вводить войска на территорию Украины. А это продолжение войны. Круг замкнулся. У нас, знаете, есть очень старая шутка на этот счёт. (…) Допустим, какого-то жулика, который построил какие-то коттеджи под Киевом, пригласили в следственные органы, в то же НАБУ. Его спрашивают: «Где взял деньги?» Он отвечает: «В тумбочке». – «Хорошо. А кто положил деньги в тумбочку?» – «Жена». – «Откуда взяла жена?» – «Я ей дал». – «А ты откуда взял?» – «Из тумбочки». Круг замкнулся. То же с европейцами», - озадачил мировое сообщество президент России.
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