ТЕПЕРЬ И ЕВРОПЕЙЦЫ? ОТ МАКРОНА ДО СТУББА

Главными «политическими путешественниками» последних дней стали спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, проследовавшие с 10 по 12 ноября по маршруту Абу-Даби – Москва – Дублин, где в эти дни проходит саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) с участием лидеров более 50 стран.

Вчера они дискутировали с президентом РФ Владимиром Путиным об итогах трехсторонних переговоров по Украине в ОАЭ, а вечером того дне обсудили все это в Ирландии с лидером киевского режима Владимиром Зеленским и представителями Евросоюза, Германии, Франции, Италии и других стран. После этого Кушнер в стиле своего руководителя заявил о «значительном прогрессе».

«Была проделана огромная работа по возобновлению прямых переговоров, спустя многие месяцы. Мы добились значительного прогресса в понимании озабоченностей обеих сторон, определении возможных решений и выработке пути вперед», - написал он в соцсетях.

Кроме того, беседуя с журналистами в Ирландии, Кушнер назвал «очень подробной и продуктивной» встречу с Путиным.

Со своей стороны, Уиткофф анонсировал участие в следующем раунде переговоров по Украине европейцев.

«Европейцы присоединятся к нам на следующей встрече. Мы считаем, что это очень важный момент, потому что они наши партнеры, и для нас важно, чтобы они принимали в этом участие», ― заявил Уиткофф в эфире «Вестей».

Эту новость подхватили европейские СМИ, а Зеленский и вовсе заявил, что на следующей встрече европейцы «будут иметь право голоса».

«Встретились в Ирландии со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером по итогам всех переговоров недели. Первое: гуманитарный результат – будет освобождение пленных, и рассчитываем на самый большой обмен за время этой войны. Второй результат: еще активнее привлекаем европейских представителей к дипломатии, чтобы они на равных условиях были за столом переговоров. Украина всегда защищает интересы всей Европы», - написал Заленский ночью в соцсетях.

Теперь СМИ гадают, кто же будет представлять Европу на этих переговорах - кто из политиков станет «европейским флагманом», призванным сравниться и затмить «главного миротворца» Дональда Трампа.

Президент Франции Эммануэль Макрон на этом фоне заявил, что готов стать «европейским эмиссаром» в рамках украинского урегулирования. Вместе с тем он признал, что Европе надо определиться, чего же она хочет.

«Я думаю, что сегодня есть необходимость, чтобы у Европы было ясное и единое видение того, чего она хочет для Украины и для себя самой. Я полагаю, что содержание определяет формат (…) Сегодня позиция Европы очень ясна относительно поддержки Украины, теперь нужно прояснить позицию по нашей перспективе и по тому, каков проект будущей архитектуры безопасности. Поэтому нам необходимо вернуть себе инициативу в диалоге с Россией», - сказал он журналистам в Дублине.

Со своей стороны, пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что теперь может состояться встреча Путина с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, поскольку в Абу-Даби европейцы достигли понимания по основным вопросам.

«Это понимание теперь разделяет и президент России. И на этой основе могут последовать переговоры», - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, готов ли Мерц к разговору с Путиным.

Вместе с тем СМИ называли другие имена. Издание Telegraph до встреч в Абу-Даби, Москве и Дублине писало, что в Европе рассматривают пять кандидатов на роль посредника в переговорах с Россией. В их числе уже общавшиеся с Путиным президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стере, а также премьеры Италии и Дании Джорджа Мелони и Метте Фредериксен, и даже президент Чехии Петр Павел.

Стубб уже допустил, что четырехсторонняя встреча по Украине может состояться через одну-две недели.

«Может быть новая встреча на техническом уровне между американцами, украинцами, россиянами и европейцами через одну-две недели. Это будет успех (…) Я думаю, есть реальная возможность того, что европейцы будут за столом переговоров», - сказал он CNN.