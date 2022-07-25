«Погреются у костра»: ЕС верно ждет наступления зимы без российского газа

Отмечается, что «Газпром» теперь должен прислать необходимые для прохождения таможенного контроля документы: компания должна изменить базис доставки турбины из канадского Монреаля, где она находилась на ремонте, в конечный пункт в России.

При этом Siemens Energy должна была доставить двигатель 23 июля на пароме из немецкого Любека в Хельсинки, а оттуда сушей в Россию. Однако из-за отсутствия необходимых документов с российской стороны его не удалось отправить. Теперь турбину, по данным газеты, можно будет передать России только в середине недели.

Так, 16 июня «Газпром» снизил уровень поставок по газопроводу до 40% номинальной мощности из-за проблем с ремонтом, а также доставкой турбины. Президент России Владимир Путин предупреждал, что прокачка по «Северному потоку» может уменьшиться, если Канада не вернет турбину.