«Погреются у костра»: ЕС верно ждет наступления зимы без российского газа
Страны Евросоюза не собираются использовать «Северный поток-2», на этом фоне эксперты уверены, что ЕС вообще не сможет выжить.
Немецкая компания Siemens Energy, обслуживающая турбины для газопровода «Северный поток», направила «Газпрому» выданную Канадой экспортную лицензию. Этот документ разрешает ремонтировать, обслуживать и транспортировать до конца 2024 года двигатели для компрессорной станции «Портовая», через которую газ подается в этот трубопровод. Об этом сообщает «Коммерсант».
Отмечается, что «Газпром» теперь должен прислать необходимые для прохождения таможенного контроля документы: компания должна изменить базис доставки турбины из канадского Монреаля, где она находилась на ремонте, в конечный пункт в России.
При этом Siemens Energy должна была доставить двигатель 23 июля на пароме из немецкого Любека в Хельсинки, а оттуда сушей в Россию. Однако из-за отсутствия необходимых документов с российской стороны его не удалось отправить. Теперь турбину, по данным газеты, можно будет передать России только в середине недели.
Так, 16 июня «Газпром» снизил уровень поставок по газопроводу до 40% номинальной мощности из-за проблем с ремонтом, а также доставкой турбины. Президент России Владимир Путин предупреждал, что прокачка по «Северному потоку» может уменьшиться, если Канада не вернет турбину.
При этом 20 июля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что турбина для «Северного потока» вернется вовремя. А 21 июля трубопровод возобновил работу после десятидневного планового ремонта. По информации Nord Stream AG, с 07:00 до 08:00 мск физический поток составил почти 1,9 млн. куб. м — около 30% от номинальной мощности.
Как заявил Владимир Путин, запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу. Однако, отметил президент, половина мощностей этого газопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
«Если мы даже завтра запустим "Северный поток - 2", это будет не 55 млрд кубометров в год, а ровно половина. А если иметь в виду, что от этого года осталось только второе полугодие, то, значит, одна четверть [от потенциального годового объема – прим. НСН]», - сказал он.
Однако директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре НСН отмечал, что Европа не может запустить «Северный поток – 2», потому что газопровод является основой санкционной политики.
«Я думаю, что его не запустят. "Северный поток 2" в текущей политической реальности для европейцев – это часть санкций, серьезная часть санкций, они с этого, по сути, начали. Если они реанимируют проект, вся санкционная политика распадется. Это эквивалентно снятию первых пакетов санкций. Они лучше замерзнут», - указывал Пикин.
Между тем в Европе действительно непреклонны. Как заявлял вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек в беседе с ZDF, запуск «Северного потока — 2» стал бы поражением страны перед Россией. По его мнению, начало работы газопровода стало бы символом того, что Москва разрушила европейские санкции и добилась своих целей.
«Это было бы поднятием белого флага в Германии и Европе. Мы не должны этого делать», — сказал Хабек и подчеркнул, что Берлин должен найти альтернативных поставщиков газа.
На этом фоне российские власти уверенны, что Европу ждут проблемы не только холодной зимы. Как отмечал член Совета Федерации Андрей Климов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», абсолютно вся промышленность в ЕС «встанет» без российского газа.
«Я бы не концентрировал внимание на теме "замерзнут - не замерзнут", а вообще, выживут или не выживут. Спать можно в спальных мешках, а греться у костра. Есть гораздо более серьезная проблема – без газа остановится вся промышленность, что означает смерть экономики Евросоюза. Это страшно. Не обладая большим количеством энергоресурсов, они их покупают за счет продажи своей продукции, а если не будет что продавать, то, как покупать то, что им требуется? Дело даже не в российском газе, топливо можно купить где угодно, но почем и сколько? Получается, что прийти газу неоткуда», - говорил сенатор.
В Европе неоднократно заявляли, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же подчеркивала, что сокращение поставок по «Северному потоку» обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, Путин подчеркивал, что «Газпром» выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.
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