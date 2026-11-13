Исследование: В среднем россияне потратят на подарки к Новому году 11 тысяч рублей

Россияне планируют потратить на новогодние подарки в среднем 11 тысяч рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование «Авито Товаров» и «Авито Рекламы».

Аналитики опросили 10 тысяч человек и выяснили, что 17% респондентов хотят уложиться в сумму 3 тысячи рублей, 23% — от 3 до 5 тысяч.

«Еще 26% готовы потратить от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, 16% — от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. 10% закладывают бюджет от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, а 7% — еще больше», — отметили специалисты.

Россияне намерены подарить близким на Новый год сладости и шоколадные наборы (36%), сувениры (35%), средства для ухода за телом (21%), подарочные сертификаты (20%), чайные и кофейные наборы (20%).

При этом респонденты поделились, что не хотели бы получить в подарок носки (29%), канцелярские товары (25%), настольные игры, пазлы или конструкторы (18%), ароматические диффузоры и свечи (18%).

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко подсчитал, что новогодние подарки для семьи, друзей и коллег могут обойтись примерно в 27-59,5 тыс. рублей, если поздравлять сразу 14 человек.

