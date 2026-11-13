В Энергодаре при атаке БПЛА пострадали два человека
13 ноября 202608:39
Юлия Савченко
Два человека пострадали в результате атаки БПЛА в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в мессенджере «Макс».
Как отметил градоначальник, двое мирных жителей 1990 и 1988 годов рождения получили ранения при атаке БПЛА у дома 17 по проспекту Строителей.
«К счастью, обошлось без госпитализации: помощь оказали амбулаторно», - указал Пухов.
Ранее в Смоленской области после массированной атаки украинских беспилотников погибли два человека, напоминает Ura.ru.
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