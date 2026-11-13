В Энергодаре при атаке БПЛА пострадали два человека

Два человека пострадали в результате атаки БПЛА в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в мессенджере «Макс».

В Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки пострадал мужчина

Как отметил градоначальник, двое мирных жителей 1990 и 1988 годов рождения получили ранения при атаке БПЛА у дома 17 по проспекту Строителей.

«К счастью, обошлось без госпитализации: помощь оказали амбулаторно», - указал Пухов.

Ранее в Смоленской области после массированной атаки украинских беспилотников погибли два человека, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПострадавшиеБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры