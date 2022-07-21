«Лучше замерзнут»: Аналитик объяснил, почему ЕС не запустит «Северный поток-2»

Сергей Пикин отметил, что проект стал началом санкционной политики Запада против России, запустить его означает отказаться от этой риторики.

Европа не может запустить «Северный поток – 2», потому что газопровод является основой санционной политики, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре.

«Туманный флот»: Как нефтяные компании обходят антироссийские санкции

«Я думаю, что его не запустят. «Северный поток 2» в текущей политической реальности для европейцев – это часть санкций, серьезная часть санкций, они с этого, по сути, начали. Если они реанимируют проект, вся санкционная политика распадется. Это эквивалентно снятию первых пакетов санкций. Они лучше замерзнут, вряд ли запустят газопровод», - заметил Пикин.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в пресс-центре НСН рассказал, как нефтяным компаниям удается обходить антироссийские санкции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции ЕСЕвросоюзСеверный Поток-2Газопровод
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