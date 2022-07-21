«Лучше замерзнут»: Аналитик объяснил, почему ЕС не запустит «Северный поток-2»

«Я думаю, что его не запустят. «Северный поток 2» в текущей политической реальности для европейцев – это часть санкций, серьезная часть санкций, они с этого, по сути, начали. Если они реанимируют проект, вся санкционная политика распадется. Это эквивалентно снятию первых пакетов санкций. Они лучше замерзнут, вряд ли запустят газопровод», - заметил Пикин.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в пресс-центре НСН рассказал, как нефтяным компаниям удается обходить антироссийские санкции.

