В Волгограде после падения обломков БПЛА возникло возгорание на предприятии

«В результате падения обломков БПЛА зафиксированы локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, а также на прилегающей территории», - указано в сообщении администрации на платформе «Макс».

Повреждений жилых объектов нет, никто не пострадал.

Ранее в Ленинградской области беспилотники ВСУ атаковали портовую зону Усть-Луга в Кингисеппском районе, возникло возгорание, пострадали три человека, напоминает 360.ru.

