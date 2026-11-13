В Волгограде после падения обломков БПЛА возникло возгорание на предприятии

Возгорания произошли на предприятии в Волгограде после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает администрация Волгоградской области со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

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«В результате падения обломков БПЛА зафиксированы локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, а также на прилегающей территории», - указано в сообщении администрации на платформе «Макс».

Повреждений жилых объектов нет, никто не пострадал.

Ранее в Ленинградской области беспилотники ВСУ атаковали портовую зону Усть-Луга в Кингисеппском районе, возникло возгорание, пострадали три человека, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:БеспилотникиВолгоградская ОбластьВолгоград

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