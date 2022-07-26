СМИ: страны Европы могут столкнуться с серьезным расколом из-за газа
На фоне обостряющегося энергетического кризиса Европейский союз может столкнуться с серьезным расколом внутри блока, при этом «первые трещины» уже видны, сообщает El País.
«Европейский союз содрогается», — следует из статьи испанского издания. Так, в Брюсселе опасаются, что «исключительные» меры ЕС, такие, как нормирование и сокращение потребления газа, приведут к его расколу.
По данным издания, предложение сократить потребление газа в Евросоюзе на 15% уже выявило глубокие разногласия между 27 государствами-членами. Однако противоречия между «севером» и «югом» очевидны и в вопросах фискальной и монетарной политики.
Напомним, страны Евросоюза не пришли к компромиссу в вопросе сокращения потребления газа на 15%, что было предложено Еврокомиссией. Вопрос по-прежнему в работе.
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