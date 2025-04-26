Вслед за Боярским: Киркоров получил травму на сцене

ОЖОГ КИРКОРОВА

25 апреля на концерте народного артиста России, певца Филиппа Киркорова в большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге произошел инцидент с пиротехникой. По данным СМИ, у знаменитости загорелась часть пиджака.

Известно, что во время того, как Киркоров исполнял песню «Черная пантера», он встал на декорацию, стилизованную под микрофон со стойкой. После этого знаменитость подняли на несколько метров от сцены и зажгли фейерверк, напоминающий огненные крылья.

Конструкция с огнями была неправильно закреплена на спине певца, из-за чего на его руки сыпались огни, передает издание «Vesti.ru». В этот момент пиджак певца загорелся. Инцидент попал на видео.