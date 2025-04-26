Вслед за Боярским: Киркоров получил травму на сцене
25 апреля во время концерта в Санкт-Петербурге загорелся пиджак певца Филиппа Киркорова, а 14 апреля актер Михаил Боярский упал с трехметровой высоты во время репетиции спектакля.
Накануне певец Филипп Киркоров получил травму во время своего выступления в Санкт-Петербурге. У артиста загорелся концертный костюм, в связи с чем музыкант обжегся. До этого во время репетиции в Театре имени Ленсовета пострадал актер Михаил Боярский. В результате падения он получил ушибы. На этой неделе артиста выписали из больницы.
ОЖОГ КИРКОРОВА
25 апреля на концерте народного артиста России, певца Филиппа Киркорова в большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге произошел инцидент с пиротехникой. По данным СМИ, у знаменитости загорелась часть пиджака.
Известно, что во время того, как Киркоров исполнял песню «Черная пантера», он встал на декорацию, стилизованную под микрофон со стойкой. После этого знаменитость подняли на несколько метров от сцены и зажгли фейерверк, напоминающий огненные крылья.
Конструкция с огнями была неправильно закреплена на спине певца, из-за чего на его руки сыпались огни, передает издание «Vesti.ru». В этот момент пиджак певца загорелся. Инцидент попал на видео.
Киркоров закричал и стал трясти левой рукой. Когда его опустили на сцену и фейерверк погас, он заявил: «Обжегся!». 57-летний артист покинул сцену, сменил костюм, после чего продолжил выступление.
ДЫРА И ЭНЕРГИЯ
Журналист и близкий друг Киркорова Феликс Грозданов, который тоже был на концерте в «Октябрьском», сообщил, что после возгорания в костюме звезды осталась большая дыра. Он также рассказал, что видел, как певцу пытались оказать помощь зрители из первых рядов и охрана.
«Охрана думала, то ли бежать на сцену, то ли что-то делать, но Филипп помощи не просил, он работал, он пел и в конце даже улыбнулся, сказал, немножко обжегся», - приводит слова Грозданова издание «78.ru».
Пресс-секретарь певца Екатерина Успенская сообщила, что в результате инцидента Киркоров получил ожоги, но все равно продолжил концерт, несмотря на боль.
«Был инцидент, но Филипп, превозмогая боль, вышел тут же к зрителю и исполнил блок своих хитов», - приводит ее слова «РЕН-ТВ».
Позже представитель знаменитости рассказала «Газете.Ru», что после инцидента Киркоров уже отправился на репетицию.
«Филипп уже на репетиции. По программе решим в течение дня». [Одежда] заискрилась от энергии артиста», - пошутила она.
Концертный директор Киркорова Максим Ситник тоже прокомментировал ситуацию.
«Филипп не просто артист, но и мужчина. Поэтому все хорошо. Слава Богу, ничего серьезного. Артист в порядке», - заверил он в беседе с журналистами.
В середине февраля 2025 года Филипп Киркоров объявил о возобновлении своей гастрольной деятельности. После этого из жизни ушел его отец народный артист России Бедрос Киркоров.
«26 апреля будет сороковой день, как папы нет. И так совпало, что в этот день я дам концерт в Санкт-Петербурге», - сообщил ранее Филипп.
Накануне поп-король дал свой первый сольный концерт после паузы, которая длилась с декабря 2023 года из-за скандальной «голой вечеринки» блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой.
В марте 2024 года в том же «Октябрьском» певица Кристина Орбакайте, дочь экс-супруги Киркорова Аллы Пугачевой, дала первое шоу в России после отмены гастрольного тура. На сцене она споткнулась о свою мантию, не смогла удержать равновесие и упала.
ТРАВМЫ БОЯРСКОГО
До этого в апреле в Санкт-Петербурге травму на сцене Театра имени Ленсовета во время репетиции спектакля «Ромео и Джульетта» получил народный артист РСФСР, актер Михаил Боярский. 23 апреля ТАСС сообщило, что знаменитость уже выписали из больницы.
«Михаил Сергеевич уже дома. Собирается играть 27, 29 [апреля]. Его отпустили домой, он ездит [на процедуры] амбулаторно», - рассказали агентству представители театра.
14 апреля во время репетиции спектакля 75-летний артист оступился, потерял равновесие и упал с трехметровой высоты, в результате чего получил травмы. СМИ писали, что у Боярского диагностировали переломы грудных позвонков и ребер, а также ушибы, но позже информация о переломе не подтвердилась.
Артист обратился в больницу. Его супруга худрук Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан также рассказывала, что врачи посоветовали актеру после полученных травм месяц не выходить на сцену и соблюдать покой.
В связи с инцидентом с Боярским в Театре имени Ленсовета Государственная инспекция труда в Санкт-Петербурге провела проверку. По данным издания «Neva.Today», целью визита инспекторов стала профилактика травматизма и повышение уровня безопасности сценической площадки.
Ранее Филипп Киркоров рассказал, что во время съемок фильма Марка Горобца «Братья» его укусила выдра, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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