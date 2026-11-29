Чтобы взлом не повторился, полиция рекомендует поставить новый, сложный пароль — не тот же, что на других сайтах, — а также включить двухфакторную аутентификацию.

Кроме того, стоит зафиксировать улики: снять скриншоты переписки со злоумышленниками, сохранить записи звонков и номера, с которых они поступали. С этим «досье» нужно идти в полицию — так факт несанкционированного доступа к аккаунту будет официально задокументирован.

Ранее стало известно, что владельцы iPhone, использующие мессенджер Telegram, начали получать уведомления с предупреждением об уязвимостях в устаревших версиях операционной системы iOS, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

