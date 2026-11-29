МВД назвало порядок действий при взломе аккаунта на «Госуслугах»
Если аккаунт на «Госуслугах» взломан, главное — действовать быстро. Как рассказал РИА Новости представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, пострадавшему нужно сменить пароль, открыть историю входов и разлогиниться на всех устройствах.
Чтобы взлом не повторился, полиция рекомендует поставить новый, сложный пароль — не тот же, что на других сайтах, — а также включить двухфакторную аутентификацию.
Кроме того, стоит зафиксировать улики: снять скриншоты переписки со злоумышленниками, сохранить записи звонков и номера, с которых они поступали. С этим «досье» нужно идти в полицию — так факт несанкционированного доступа к аккаунту будет официально задокументирован.
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