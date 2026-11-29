В первую очередь это касается людей с желчнокаменной болезнью: им важно следить не только за самим завтраком, но и за режимом питания в целом, ведь длинные перерывы между едой повышают риск образования камней или роста уже существующих.

Ещё одна группа риска — пациенты с сахарным диабетом.

«Им важно учитывать, как приемы пищи соотносятся с инсулинотерапией. Если человек ввел слишком много базального инсулина и остался без завтрака, утром могут появиться слабость и раздражительность, а работоспособность — снизиться», — сказал Симаков «Ленте.ру».

Ранее россиянам назвали рецепт здорового завтрака для детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

