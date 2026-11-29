Как рассказали в полиции, 40-летний мужчина летел рейсом Красноярск — Москва. Находясь с явными признаками алкогольного опьянения, он сначала нецензурно оскорблял окружающих, а затем взялся за аварийный выход. На замечания бортпроводников пассажир не реагировал.

Из-за его поведения экипажу пришлось совершить внеплановую посадку в аэропорту Толмачево. Там нарушителя встретили полицейские. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заявил НСН, что единый «чёрный список» дебоширов облегчит жизнь авиакомпаниям, а увеличение запрета на перевозку с года до трёх будет более справедливым и ощутимым наказанием для нарушителей.

