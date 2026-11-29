В Новосибирске задержали авиапассажира, пытавшегося открыть аварийную дверь в полете
Пассажира, устроившего дебош на борту самолёта, задержали в Новосибирске. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.
Как рассказали в полиции, 40-летний мужчина летел рейсом Красноярск — Москва. Находясь с явными признаками алкогольного опьянения, он сначала нецензурно оскорблял окружающих, а затем взялся за аварийный выход. На замечания бортпроводников пассажир не реагировал.
Из-за его поведения экипажу пришлось совершить внеплановую посадку в аэропорту Толмачево. Там нарушителя встретили полицейские. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заявил НСН, что единый «чёрный список» дебоширов облегчит жизнь авиакомпаниям, а увеличение запрета на перевозку с года до трёх будет более справедливым и ощутимым наказанием для нарушителей.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Новосибирске задержали авиапассажира, пытавшегося открыть аварийную дверь в полете
- МВД назвало порядок действий при взломе аккаунта на «Госуслугах»
- Врач предупредил об опасности пропуска завтрака при некоторых заболеваниях
- В Совфеде ответили на заявление Зеленского о готовности прекратить огонь
- За ночь токен связанной с Трампом криптофирмы WLF потерял свыше 50% от цены
- МО: Силы ПВО сбили более 1610 БПЛА ВСУ
- СМИ: Мелони заявила Зеленскому, что «сыта по горло»
- В РФ оценили возможности накопить к пенсии 4,45 млн рублей
- МО: ВС РФ освободили Коломийцы в Днепропетровской области
- СМИ: Польша введет войска в Прибалтику при конфликте с РФ