«Месяц без сцены»: Михаил Боярский получил травмы в театре

«МЕСЯЦ БЕЗ СЦЕНЫ!»

20 апреля супруга народного артиста РСФСР Михаила Боярского, худрук Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан сообщила, что врачи посоветовали актеру после полученных травм месяц не выходить на сцену и соблюдать покой. При этом, по ее словам, знаменитость будет исходить из своего состояния.

«Врачи ему сказали, что месяц они ему не разрешают на сцену выходить, но мы, артисты, такие, знаете — врачи нам одно говорят, а мы делаем другое», - сказала народная артистка России в интервью ТАСС.