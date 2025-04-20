«Месяц без сцены»: Михаил Боярский получил травмы в театре
14 апреля в Санкт-Петербурге актер во время репетиции спектакля в театре упал с трехметровой высоты, в результате чего получил травмы и был госпитализирован в больницу.
Актер Михаил Боярский получил травму во время репетиции спектакля в театре. Изначально у артиста диагностировали ушибы и несколько переломов, но позже информацию о серьезных повреждениях у звезды опровергли. Близкие знаменитости говорят, что он чувствует себя лучше, при этом врачи пока запрещают ему выходить на сцену. Сообщается, что артиста должны выписать из больницы уже на следующей неделе.
«МЕСЯЦ БЕЗ СЦЕНЫ!»
20 апреля супруга народного артиста РСФСР Михаила Боярского, худрук Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан сообщила, что врачи посоветовали актеру после полученных травм месяц не выходить на сцену и соблюдать покой. При этом, по ее словам, знаменитость будет исходить из своего состояния.
«Врачи ему сказали, что месяц они ему не разрешают на сцену выходить, но мы, артисты, такие, знаете — врачи нам одно говорят, а мы делаем другое», - сказала народная артистка России в интервью ТАСС.
В театре имени Ленсовета подтвердили, что в связи с болезнью Боярский не будет участвовать в спектакле «Ромео и Джульетта», где он играет герцога Эскала. РИА Новости сообщили, что вместо этого его голос прозвучит в записи. При этом в театре отметили, что состояние здоровья 75-летнего артиста не вызывает опасений.
Накануне концертный директор Боярского Александр Зыкин объявил, что врачи обещали выписать артиста из больницы уже на следующей неделе.
«Чувствует себя уже лучше, обещали на следующей неделе отпустить домой», - объяснил менеджер в интервью РИА Новости.
Также сообщалось, что ближайший спектакль с участием Боярского состоится в Театре им. Ленсовета 27 апреля, а следующий — 29 апреля. Всего актер в качестве приглашенного артиста играет в трех спектаклях этого театра: «Ромео и Джульетта», «В этом милом старом доме» и «Театральный роман».
ПАДЕНИЕ, УШИБЫ И ПЕРЕЛОМЫ
Об инциденте, произошедшем с Михаилом Борским, стало известно 18 апреля. Telegram-канал «112» писал, что 14 апреля во время репетиции спектакля 75-летний артист оступился, потерял равновесие и упал с трехметровой высоты, в результате чего получил травмы.
По данным «Mash», после падения актер приземлился на спину. Его госпитализировали. СМИ писали, что у Боярского диагностировали переломы грудных позвонков и ребер, а также ушибы.
«Врачи диагностировали ему сочетанную травму груди и позвоночника, а также компрессионные переломы, закрытую травму грудной клетки и ушиб легкого. Ему сделали укол сильного обезболивающего, и актер вернулся на сцену», - говорилось в публикации.
Сообщалось, что артист может выбыть из графика более чем на полгода, так как ему предстоит операция, а восстановление после нее может занять долгое время.
«Михаил Сергеевич упал в театре, сломал себе ребро. Два дня провел дома, но потом у него поднялась температура, и я его повезла на МРТ. МРТ показало, что у него перелом ребра и ушиб легкого, поэтому его оставили в больнице. Я только что с ним разговаривала, он сказал, что чувствует себя хорошо, все в порядке», - рассказала ТАСС супруга артиста Лариса Луппиан.
Однако позже в театре имени Ленсовета сообщили, что у народного артиста не подтвердилось подозрение на перелом ребер. Представители учреждения рассказали РИА Новости, что состояние здоровья звезды не вызывает опасений, так как он получил небольшой ушиб, оступившись на сцене. В театре также добавили, что в настоящий момент Боярский восстанавливается после травмы.
Михаил Сергеевич Боярский родился в Ленинграде 26 декабря 1949 года. В его фильмографии свыше 60 фильмов и сериалов, среди которых в том числе «Гардемарины, вперед!», «Собака на сене» и «Сватовство гусара». Наибольшую популярность артисту принесла роль д’Артаньяна в музыкальном телефильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетера».
Боярский также развивал свою музыкальную карьеру. В конце 1980-х одним из главных хитов артиста стала песня «Зеленоглазое такси». Среди его популярных композиций также «Ланфрен-Ланфра», «Спасибо, родная!», «Все пройдет», «Дворик» и другие. В 1990-е Боярский совместно с музыкантом Владимиром Ермолиным собрал группу «Сильвер», которая исполняла композиции, вдохновленные британским коллективом «The Beatles».
Боярский дважды был женат на актрисе Ларисе Луппиан. Впервые они заключили брак в 1977 году. В 1985 году развелись, чтобы решить квартирный вопрос, но продолжали жить вместе. В 2009 году артисты вновь зарегистрировали брак. В звездной семье двое детей: депутат Сергей Боярский и актриса Елизавета Боярская. Актер также воспитывает нескольких внуков.
Михаил Боярский является рьяным фанатом петербургского ФК «Зенит». Голубой шарф с его символикой, шляпа и темные очки — неотъемлемые атрибуты знаменитости, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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