СМИ: «Электротеатр «Станиславский» возглавит режиссер Хуснияров
«Электротеатр "Станиславский"» (бывший драмтеатр имени К. С. Станиславского) возглавит актёр и режиссёр Денис Хуснияров. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к столичному Департаменту культуры, а коллектив узнает о назначении 30 ноября.
«Решение по "Электротеатру" принято. Новый худрук — Денис Хуснияров», — приводит агентство слова собеседника.
Подтверждение пришло и из самого театра: там сказали, что сбор труппы для представления нового художественного руководителя назначен именно на 30 ноября.
Прежде театром с 2013 года руководил Борис Юхананов. 5 августа 2025-го он скончался от сердечной недостаточности в 67 лет. На официальном сайте учреждения его имя до сих пор числится в строке «художественный руководитель», хотя фактически после смерти мастера театр оставался без творческого лидера, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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