«Решение по "Электротеатру" принято. Новый худрук — Денис Хуснияров», — приводит агентство слова собеседника.

Подтверждение пришло и из самого театра: там сказали, что сбор труппы для представления нового художественного руководителя назначен именно на 30 ноября.

Прежде театром с 2013 года руководил Борис Юхананов. 5 августа 2025-го он скончался от сердечной недостаточности в 67 лет. На официальном сайте учреждения его имя до сих пор числится в строке «художественный руководитель», хотя фактически после смерти мастера театр оставался без творческого лидера, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

