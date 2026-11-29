Дмитрий Дюжев рассказал о встрече с преступной группировкой в юности
Заслуженный артист России, звезда сериала «Бригада» Дмитрий Дюжев в интервью Борису Корчевникову признался, что в юности успел побывать в настоящей астраханской бригаде — так в 90-е называли преступные группировки.
По его словам, туда его позвали поучаствовать в мошеннической схеме, пообещав деньги, уважение и защиту со стороны старших. Соседский мальчик, у которого брат входил в группировку, привёл Дюжева туда сам.
В один момент, вспоминает артист, на «деле» показались правоохранители, и все участники бросились врассыпную.
«Бежалось так, как никогда на физкультуре», — рассказал Дюжев о том, как уходил.
Сам персонаж Дюжева в «Бригаде» Космос — один из четырёх друзей, ставших основой группировки Саши Белого в сериале: московские парни попадают в криминальную среду и постепенно превращаются во влиятельную структуру. Хотя фильмография Дюжева обширна, зрители по-прежнему в первую очередь вспоминают его именно в этой роли. Актёр признавался, что материал для неё брал в том числе из собственной биографии.
Ранее Дюжев допустил, что в следующем году продолжит строить политическую карьеру, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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