Филиппа Киркорова призвали расстаться с часами Rolex

По его словам, предметы роскоши лучше продать, чтобы передать выручку тем, кто в них нуждается. Бородин подчеркнул, что деньги не примут в зоне специальной военной операции, так как бойцы на фронте не уважают музыканта. Он добавил, что поэтому их надо отдать детям, которые еще ничего не понимают.

В начале апреля Киркоров продемонстрировал новую модель часов Rolex, которую он приобрел. Она входит в ограниченную серию из 80 штук, которую выпустили в честь Дня Победы. На часах изображен монумент «Родина-мать зовет», а подарочный футляр обрамляет георгиевская лента.

Ранее звездный адвокат Андрей Алешкин заявил, что критика в адрес Филиппа Киркорова не обоснована, так как таких артистов сейчас нет, напоминает НСН.

