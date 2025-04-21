Филиппа Киркорова призвали расстаться с часами Rolex
Народному артисту России Филиппу Киркорову стоит продать часы Rolex из лимитированной коллекции, а деньги передать в детские дома, заявил в интервью «Газете.Ру» глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.
По его словам, предметы роскоши лучше продать, чтобы передать выручку тем, кто в них нуждается. Бородин подчеркнул, что деньги не примут в зоне специальной военной операции, так как бойцы на фронте не уважают музыканта. Он добавил, что поэтому их надо отдать детям, которые еще ничего не понимают.
В начале апреля Киркоров продемонстрировал новую модель часов Rolex, которую он приобрел. Она входит в ограниченную серию из 80 штук, которую выпустили в честь Дня Победы. На часах изображен монумент «Родина-мать зовет», а подарочный футляр обрамляет георгиевская лента.
Ранее звездный адвокат Андрей Алешкин заявил, что критика в адрес Филиппа Киркорова не обоснована, так как таких артистов сейчас нет, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru