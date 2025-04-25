Алла Пугачева представила третью песню о войне

Третью песню о войне под названием «Верьте или не верьте» представила певица Алла Пугачева на своем канале в YouTube.

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Композиция завершила цикл песен «Поцелуи войны», который исполнительница посвятила своему отцу и его друзьям-фронтовикам. Стихи написал Андрей Ордынц, а музыку – Андрей Мисин.

Ранее поэт-песенник Ильичев заявил о готовности продолжать сотрудничество с Пугачевой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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