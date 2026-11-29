«Мы с Мариной давно знакомы, мы сделали ряд очень красивых проектов, и я знаю, что большая мечта Марины была сделать что-то такое, чтобы попасть в историю и в Книгу рекордов Гиннесса. Над этим тортом трудились люди разных профессий: художники, кондитеры со всей нашей большой страны, ювелиры. Такой красоты я не видел никогда в своей жизни. Уникальный арт-объект. Это жалко есть. Я сам иногда получаю такие маленькие сюрпризы из разных городов, все знают, что я люблю сладкое. Мне все время дарят уникальные объекты», - сказал певец на презентации торта, на которой также присутствовал спецкор НСН.

Кроме того, артист поделился, что ввел новый тренд на подачу тортов на мероприятиях.