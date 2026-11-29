Надо подавать сразу! Киркоров о своем тренде на торты
В эфире НСН певец признался, что любит сладкое.
Народный артист России, певец Филипп Киркоров сообщил, что придумал собственный тренд на подачу тортов в начале праздника. Его слова приводит специальный корреспондент НСН.
Накануне звездные кондитеры Марина и Максим Синицкие установили рекорд, представив шоу-торт, украшенный бриллиантами. Это кондитерское изделие оказалось самым дорогим в мире. Его стоимость оценивают в $1 млн.
Известно, что первый кусок самого дорогого архитектурного торта с ювелирными украшениями, который отрезал сам Филипп Киркоров, выставили на аукцион и продали за 50 тысяч рублей. Артист отметил, что такое произведение даже жалко есть.
«Мы с Мариной давно знакомы, мы сделали ряд очень красивых проектов, и я знаю, что большая мечта Марины была сделать что-то такое, чтобы попасть в историю и в Книгу рекордов Гиннесса. Над этим тортом трудились люди разных профессий: художники, кондитеры со всей нашей большой страны, ювелиры. Такой красоты я не видел никогда в своей жизни. Уникальный арт-объект. Это жалко есть. Я сам иногда получаю такие маленькие сюрпризы из разных городов, все знают, что я люблю сладкое. Мне все время дарят уникальные объекты», - сказал певец на презентации торта, на которой также присутствовал спецкор НСН.
Кроме того, артист поделился, что ввел новый тренд на подачу тортов на мероприятиях.
«Такую красоту всегда подают в конце праздника, когда уже кто-то разошелся: кто-то ушел по делам, у кого-то выступление, — и остается 10%, когда подают десерт, торт. Очень обидно, что у такой красоты не фотографируется вся компания. По-моему, когда мне исполнилось 55, я ввел новый тренд — торт надо подавать в самом начале! Когда приходят все гости, чтобы все видели. Именно торт такого масштаба, как у Синицких. Я понимаю, что это десерт, но я всегда в своей жизни все мешал. Я всегда начинал с пирожного, заканчивал — борщом. Поэтому я ввел тренд, и после этого многие последовали моему примеру и стали подавать торт в начале. Разрезали кусочками, и по мере того, как гости уходили с праздника, им давали тортик, чтобы они съели его дома. Это очень хорошее решение», - заключил поп-король.
Ранее Филипп Киркоров в интервью спецкору НСН заявил, что его личная прайм-эра длится уже 40 лет.
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