«Господи, дай сил!»: Басков посоветовал молодым артистам, как не потерять себя
В разговоре со спецкором НСН певец рассказал, что встречал много молодых талантливых музыкантов, которые не смогли справиться не с трудностями сцены, а с собой.
Слава и деньги очень кружат голову, и не каждый может с этим справиться, поэтому молодым музыкантам следует держать возле себя людей, которые могли бы их направлять. Об этом на фестивале «Удачные песни» в разговоре со специальным корреспондентом НСН заявил народный артист России, певец, телеведущий Николай Басков.
По его словам, важно, чтобы рядом с молодыми артистами всегда были правильные друзья. При этом Басков считает, что одна из главных проблем начинающих музыкантов заключается в том, что они слышат только себя.
«Я, когда смотрю на молодых артистов, думаю: "Господи, дай им силы, здоровья и ума, чтобы пройти этот непростой путь". Сейчас такое количество талантливых, молодых, успешных ребят. Но за 25 лет я таких молодых успешных ребят очень много видел. И потом они не смогли справиться не со сценой. Они не смогли справиться сами с собой. Потому что слава, популярность, деньги очень кружат голову, и не каждый может это выдержать. И притом какое окружение? Друзья очень влияют на творческих людей. И всегда хочется, чтобы рядом были люди, которые говорят правду, могут собрать человека и направить его. А когда человек не слышит никого кроме себя, мне кажется, это самая большая проблема молодого артиста», - объяснил он.
Ранее телевизионный обозреватель Александр Мельман в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что Николай Басков является интересным телеведущим, по его словам, у артиста есть хорошая коммуникабельность, реакция и позитив, но он нравится не всем.
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