«Господи, дай сил!»: Басков посоветовал молодым артистам, как не потерять себя

«Я, когда смотрю на молодых артистов, думаю: "Господи, дай им силы, здоровья и ума, чтобы пройти этот непростой путь". Сейчас такое количество талантливых, молодых, успешных ребят. Но за 25 лет я таких молодых успешных ребят очень много видел. И потом они не смогли справиться не со сценой. Они не смогли справиться сами с собой. Потому что слава, популярность, деньги очень кружат голову, и не каждый может это выдержать. И притом какое окружение? Друзья очень влияют на творческих людей. И всегда хочется, чтобы рядом были люди, которые говорят правду, могут собрать человека и направить его. А когда человек не слышит никого кроме себя, мне кажется, это самая большая проблема молодого артиста», - объяснил он.

Ранее телевизионный обозреватель Александр Мельман в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что Николай Басков является интересным телеведущим, по его словам, у артиста есть хорошая коммуникабельность, реакция и позитив, но он нравится не всем.

