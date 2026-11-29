Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и прекращению огня
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что Киев готов сесть за стол переговоров с Москвой и поддерживает остановку боевых действий.
«Мы говорим о прекращении огня по линии соприкосновения... Давайте остановимся здесь и перейдем к дипломатии», — сказал он.
При этом украинский лидер остался недоволен подходом США к урегулированию: по его словам, варианты, которые предлагает американский президент Дональд Трамп, невыгодны для Киева. Тем не менее Зеленский выразил надежду, что Трамп всё же найдёт путь к завершению конфликта с учётом интересов всех сторон.
Ранее во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что устала от сложившейся ситуации и «сыта по горло», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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