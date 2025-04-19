Симоньян рассказала о состоянии находящегося в коме режиссера Кеосаяна

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, журналистка Маргарита Симоньян рассказала, что состояние ее мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна, который находится в коме, оценивается как тяжелое. Об этом она сообщила в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

Говоря о ситуации, которая произошла с супругом, журналистка расплакалась в студии. Она также рассказала, что, когда Кеосаяну было 43 года, медики давали ему три года жизни. Однако сейчас режиссеру уже 59 лет.

Врач Кеосаяна отказался назвать сроки выхода из комы режиссера

В конце декабря 2024 года Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Симоньян объяснила, что не хотела раскрывать информацию в прессе, но решила пойти на это после звонков журналистов.

В феврале 2008 года режиссера доставили в больницу в предынфарктном состоянии. В 2010-м он перенес повторный инфаркт. Врачи провели ему аортокоронарное стентирование, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал Тиграну Кеосаяну скорейшего выздоровления, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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