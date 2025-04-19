Симоньян рассказала о состоянии находящегося в коме режиссера Кеосаяна

Российские средства ПВО уничтожили минувшей ночью над регионами страны два дрона ВСУ

Airbus А321 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы, выкатился за взлетно-посадочную полосу после посадки в аэропорту Кемерово

17% из тех, кто планирует отправиться за рубеж этим летом, намерены поехать в Европу

Погода в Центральной России вернется к апрельской норме в середине следующей недели