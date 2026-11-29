Рэпер Макан выпустил первый трек после возвращения из армии
Рэпер Макан (Андрей Косолапов) представил первый сингл Red Flag после дембеля.
В субботу артист окончил службу в Центре специального назначения «Витязь» Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского.
Ровно в полночь 29 ноября он опубликовал в соцсетях пост с новой песней.
Ранее продюсер Евгений Бабич рассказал НСН, почему Макан (настоящее имя - Андрей Косолапов) замахнулся сразу на 43 концерта, а управляющий партнёр концертной компании КИТ Алексей Полихун объяснил, как на всплеск интереса к музыканту повлияла служба в армии.
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