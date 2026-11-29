Россия стала второй среди стран G20 по доступности десятка яиц
Россия заняла второе место среди стран «двадцатки» по дешевизне десятка яиц. Такой вывод делает анализ РИА Новости, построенный на открытых данных.
Среди 43 государств G20 (страны ЕС учитывались по отдельности) самая низкая цена на этот продукт — в Индии: там десяток яиц стоит 0,79 доллара.
На второй строчке — Россия: по Росстату, в сентябре средняя цена составила 101,39 рубля, или 1,2 доллара. Далее идут Индонезия (1,24 доллара), Китай (1,33) и Бразилия (1,65).
Также в топ-десятку по доступности вошли Япония (1,7 доллара), Турция (1,83), Мексика (1,98), ЮАР (2), Аргентина (2,12).
Хуже всего дела с ценами обстоят в Дании — это единственная страна «Большой двадцатки», где упаковка яиц перешагнула отметку в четыре доллара и достигла 4,13. В Австралии десяток обойдётся в 3,98 доллара, в Нидерландах — в 3,9, в Австрии — в 3,84, в Люксембурге — в 3,78, на Кипре — в 3,76, в Греции — в 3,71.
Самые высокие ценники замыкают Ирландия (3,63 доллара), США (3,57) и Франция (3,47).
Ранее стало известно, что один бутерброд с красной икрой в России обойдется в 190 рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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