Среди 43 государств G20 (страны ЕС учитывались по отдельности) самая низкая цена на этот продукт — в Индии: там десяток яиц стоит 0,79 доллара.

На второй строчке — Россия: по Росстату, в сентябре средняя цена составила 101,39 рубля, или 1,2 доллара. Далее идут Индонезия (1,24 доллара), Китай (1,33) и Бразилия (1,65).

Также в топ-десятку по доступности вошли Япония (1,7 доллара), Турция (1,83), Мексика (1,98), ЮАР (2), Аргентина (2,12).

Хуже всего дела с ценами обстоят в Дании — это единственная страна «Большой двадцатки», где упаковка яиц перешагнула отметку в четыре доллара и достигла 4,13. В Австралии десяток обойдётся в 3,98 доллара, в Нидерландах — в 3,9, в Австрии — в 3,84, в Люксембурге — в 3,78, на Кипре — в 3,76, в Греции — в 3,71.

Самые высокие ценники замыкают Ирландия (3,63 доллара), США (3,57) и Франция (3,47).

Ранее стало известно, что один бутерброд с красной икрой в России обойдется в 190 рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

