Киркоров рассказал, что на съемках фильма его укусила выдра

Певец, народный артист России Филипп Киркоров пострадал во время съемок фильма «Братья». Об этом исполнитель рассказал на премьере картины, сообщает Super.ru.

«Болезнь» Дорохова и застрявший в горах Киркоров: Комедия «Братья» выйдет на экраны в декабре

Киркоров снялся в комедии режиссера Марка Горобца вместе с комиком Денисом Дороховым. Картина выйдет на большие экраны 19 декабря.

«Меня укусила выдра. Реально. Не было ни антибиотиков, ни докторов из Израиля. Был только подорожник, который я приложил», — поделился артист.

Кроме того, Киркоров рассказал, что на съемочной площадке потерял сознание из-за жары. Денис Дорохов делал ему искусственное дыхание.

Ранее стало известно, что во время работы над комедией Киркоров и съемочная группа застряли в каньоне рядом с Сочи, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: Олег Цурков / НСН
ТЕГИ:СъемкиКиноФилипп Киркоров

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