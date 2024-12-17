Киркоров рассказал, что на съемках фильма его укусила выдра

Киркоров снялся в комедии режиссера Марка Горобца вместе с комиком Денисом Дороховым. Картина выйдет на большие экраны 19 декабря.

«Меня укусила выдра. Реально. Не было ни антибиотиков, ни докторов из Израиля. Был только подорожник, который я приложил», — поделился артист.

Кроме того, Киркоров рассказал, что на съемочной площадке потерял сознание из-за жары. Денис Дорохов делал ему искусственное дыхание.

Ранее стало известно, что во время работы над комедией Киркоров и съемочная группа застряли в каньоне рядом с Сочи, напоминает Ura.ru.

