Стало известно, сколько за новогоднюю ночь в Дубае могут заработать Artik&Asti
Группа Artik&Asti и Валерий Леонтьев в новогоднюю ночь в дубайском ресторане могут получить свыше 65 миллионов рублей. Такие подсчёты следуют из афиш, которые изучило РИА Новости.
Выступление артистов запланировано на 31 декабря в ресторане Maison de Curry, расположенном в самом центре Дубая.
Билеты делятся на четыре категории, сообщает агентство. Минимальная цена — 5 тысяч дирхамов (111,8 тысячи рублей) за столик внутри зала. Место на открытой террасе обойдётся в 10 или 15 тысяч дирхамов (223,6 и 335,4 тысячи рублей). Дороже всего VIP-зона: 20 тысяч дирхамов, или 447,2 тысячи рублей. В стоимость входит вход на территорию района Downtown Dubai, которая с 18:00 закроется для всех остальных, а также банкет и закуски, алкоголь и напитки без ограничений.
Если все билеты раскупят, организаторы выручат более 2,9 миллиона дирхамов — свыше 65 миллионов рублей. За месяц до праздника уже занято 73% мест.
Помимо хедлайнеров, в эту ночь на сцене появятся рэпер Calem OG (известный по совместным трекам с Бастой и Клавой Кокой), кавер-коллектив Modus Band и диджей Katty Leen. Ведущим вечера станет Александр Белов.
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