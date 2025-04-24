Кети Топурия - икона стиля: В Москве вручили самую модную премию

В Подмосковье 23 апреля прошла XIV премия "Fashion People Awards". Главные модники столицы получили свои заветные награды: "Иконой стиля" стала Кети Топурия, а звание "Fashion-певец" ушло в копилку наград королю шоу-бизнеса Филиппу Киркорову.

Модными в этот вечер были не только люди, но и песни, в номинации "Fashion-песня" победил дуэт Димы Билана и Мари Краймбрери за их хит "It's My Life". "Легендой" в этом году организаторы назвали Стаса Михайлова.

Церемонию открыл балет Аллы Духовой "Тодес". С музыкальными номерами выступили Ханна и Александр Шоуа, Лёша Свик, Слава и Анна Семенович, Денис Клявер и Александра Савельева с премьерой трека "Твой человек", Жасмин, Катя Лель и многие другие.

Ежегодно заветную хрустальную статуэтку FPA жаждут получить все звезды российского шоу-бизнеса, представители fashion- и beauty-индустрий, искусства и бизнеса, а также популярные блогеры. Организатор премии — компания Soroka Production, которая уже на протяжении 14 лет проводит одно из главных светских событий столицы.





