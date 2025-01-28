СМИ: Киркоров вместе с Орбакайте выступил на еврейской свадьбе в США
Народный артист РФ Филипп Киркоров выступил на одной сцене с заслуженной артисткой РФ Кристиной Орбакайте. Как пишет Telegram-канал Shot, они развлекали гостей на еврейской свадьбе в Нью-Йорке (США).
Уточняется, что Киркоров исполнил не только свои русскоязычные хиты. В частности, он пел на азербайджанском, а также на иврите. В последнем случае это была песня «Хава нагила».
По данным Shot, свадебное торжество прошло на одной из самых крупных площадок Нью-Йорка «Da Mikele Illagio». В числе приглашённых была замечена известная event-менеджер Алена Галушко, которая активно высказывалась в поддержку Украины.
Ранее Киркоров заявил «Радиоточке НСН», что любит виниловое звучание и намерен к юбилею выпустить все свои альбомы на пластинках.
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