СМИ: Киркоров вместе с Орбакайте выступил на еврейской свадьбе в США

Народный артист РФ Филипп Киркоров выступил на одной сцене с заслуженной артисткой РФ Кристиной Орбакайте. Как пишет Telegram-канал Shot, они развлекали гостей на еврейской свадьбе в Нью-Йорке (США).

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Уточняется, что Киркоров исполнил не только свои русскоязычные хиты. В частности, он пел на азербайджанском, а также на иврите. В последнем случае это была песня «Хава нагила».

По данным Shot, свадебное торжество прошло на одной из самых крупных площадок Нью-Йорка «Da Mikele Illagio». В числе приглашённых была замечена известная event-менеджер Алена Галушко, которая активно высказывалась в поддержку Украины.

Ранее Киркоров заявил «Радиоточке НСН», что любит виниловое звучание и намерен к юбилею выпустить все свои альбомы на пластинках.

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ФОТО: ТАСС
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