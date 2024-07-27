«Болезнь» Дорохова и застрявший в горах Киркоров: Комедия «Братья» выйдет на экраны в декабре

Съемки картины, в которой Филипп Киркоров и Денис Дорохов сыграют братьев, начались в июле. 


Король российской эстрады Филипп Киркоров исполнил главную роль в новом фильме «Братья». Его коллегой по съемочной площадке стал шоумен Денис Дорохов. При этом во время съемок с певцом случилось ЧП в сочинских горах, после чего фанаты сразу припомнили смертельные съемки другого «брата» Сергея Бодрова.

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НОВЫЕ «БРАТЬЯ»

Стало известно, что российская комедия «Братья» с певцом Филиппом Киркоровым и комиком Денисом Дороховым в главных ролях выйдет на экраны уже в декабре этого года. Сейчас над проектом работают кинокомпания «Темп», «Берг саунд» и ГПМ РТВ, а также генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, директор ТНТ Тина Канделаки и генеральный продюсер канала Аркадий Водахов.

«Выход фильма в широкий кинотеатральный прокат запланирован на 19 декабря 2024 года. Дистрибьютором выступит "Централ партнершип"», - рассказали ТАСС в пресс-службе Филиппа Киркорова.

Режиссером картины выступил Марк Горобец. Он известен зрителям по новой комедии «Тур с Иванушками» и популярному сериалу «Закрытая школа». Роли в фильме также исполнили Алена Савастова, Карина Андоленко, Игорь Кистол, Татьяна Догилева и другие.

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Съемки «Братьев» стартовали в Сочи в начале июля. Они должны пройти в Краснодарском крае и в Москве.

В центре сюжета история жителя Сочи Славика, который узнает, что страшно болен, и стать его донором может только знаменитый брат. Роль Славика исполнил Денис Дорохов, а роль знаменитости – Филипп Киркоров. Их разлучили в младенчестве, поэтому братья не общались. Теперь Славику предстоит украсть богатого родственника, чтобы добиться от него помощи. Братьев ждут незабываемые приключения в сочинских ущельях и горных лесах.

Сообщалось, что создателей «Братьев» вдохновили знаменитые датские комики эпохи немого кино Пата и Паташон. При этом по словам гендиректора НТВ Тимура Вайнштейна, объединение Киркорова и Дорохова в дуэт «создает комедию положений и контрастов».

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«Здорово, что Вайнштейн решил реализовать любимую всеми старую классическую комедию с помощью двух самых суперпопулярных людей нашей страны: Филиппа Киркорова и Дениса Дорохова. Я думаю, что этот киноход сработает, потому что Пат и Паташон очень долгое время были любимыми киногероями большого количества зрителей во всем мире», - передает пресс-служба слова продюсера картины Тины Канделаки.

Это первая главная роль Киркорова в кино. Хотя до этого он снялся примерно в 20 картинах. В том числе «Последний богатырь: Посланник Тьмы», «Жара», «Елки-10», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Красная шапочка» и другие. В основном он исполнял эпизодические роли или камео. Особо певец запомнился в трилогии «Любовь в большом городе», которые продюсировал нынешний президент Украины Владимир Зеленский. В этих картинах Киркоров исполнил роль Купидона.

Звезда традиционно записывала саундтреки к этим фильмам. Однако, как рассказывал сам певец в эфире одной из ТВ-программ, на премьере последней картины продюсеры использовали в качестве саундтрека к ней не композицию Киркорова, а другую песню. Но короля эстрады об этом даже не предупредили. После этого, по словам Киркорова, он не общается с Зеленским.

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«БРАТ» ОПЯТЬ В УЩЕЛЬЕ

Во время съемок фильма «Братья» с Филиппом Киркоровым произошло ЧП возле каньона Псахо. 23 июля он вместе со съемочной группой застрял в горах из-за непогоды. В своем Telegram-канале звезда сообщила, что во время натурных съемок «начался проливной дождь, смерчь, гроза, селевые потоки».

«Слава Богу, все целы и живы. На нашу съемочную группу обрушилась стихия. Застряли в каньоне. Нашу локацию смыла бурная река за семь минут. Ждем прогнозов. Послали сигнал SOS, как "Титаник". Река поднялась до уровня 10 метров, нас постепенно затапливает. Спасите нас срочно», - написал король эстрады в своем аккаунте в соцсетях.

Дело в том, что в те дни в Сочи было объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, 23 и 24 июля в городе должны были пройти сильные дожди, грозы и град.

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Певцу и съемочной группе удалось укрыться от стихии в кафе. Однако после публикации первого видео с места ЧП Киркоров перестал выходить на связь. Видео знаменитости увидели и спасатели Южного регионального поискового-спасательного центра (ЮРПСО).

«Мы сразу отреагировали. Оказалось, что уровень воды в каньоне был на неопасных отметках и сразу пошел на спад. Не поднималась вода на 10 метров, конечно. И наши коллеги в Красной Поляне нам подтвердили, что никто в помощи не нуждается. Но при этом прямых звонков в службу спасения тоже не поступало», - рассказали в ЮРПСО МЧС России.

Однако позже артист все-таки вышел на связь.

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«Нас доставили в целости и сохранности до Сочи, до нашего отеля. Все это закончилось. Спасибо большое за переживания. Все хорошо. Мы живы, здоровы», - опубликовал в своих соцсетях видеообращение Киркоров.

Сразу после случившегося пользователи сети вспомнили, как знаменитый «Брат» актер и режиссер Сергей Бодров погиб в горах Северной Осетии во время съемок фильма «Связной» 20 сентября 2002 году. Так, съемочная группа во главе с Бодровым отправилась из Владикавказа в горы. Они работали там целый день, а когда стемнело, пошли обратно в город. Однако примерно в 20:00 часов вечера внезапно начался сход ледника Колка, в связи с чем ледовый обвал за несколько минут накрыл все Кармадонское ущелье 60-метровым слоем льда и камней. Никто не успел спастись.

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Спасательные работы продолжались несколько месяцев, а группа добровольцев и родственников пропавших без вести людей была на леднике до февраля 2004 года. После трагедии пропавшими без вести числятся более ста человек. Останки Бодрова также не были найдены. К счастью, со съемочной группой Филиппа Киркорова ничего не произошло.

Ранее режиссер приключенческого триллера «Небесная тропа» Сергей Пикалов в интервью НСН признался, что во время рекордных съемок на Эльбрусе на высоте выше четырех тысяч метров всем было плохо, но съемочная группа героически выдержала непростое испытание.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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