«Болезнь» Дорохова и застрявший в горах Киркоров: Комедия «Братья» выйдет на экраны в декабре

НОВЫЕ «БРАТЬЯ»

Стало известно, что российская комедия «Братья» с певцом Филиппом Киркоровым и комиком Денисом Дороховым в главных ролях выйдет на экраны уже в декабре этого года. Сейчас над проектом работают кинокомпания «Темп», «Берг саунд» и ГПМ РТВ, а также генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, директор ТНТ Тина Канделаки и генеральный продюсер канала Аркадий Водахов.

«Выход фильма в широкий кинотеатральный прокат запланирован на 19 декабря 2024 года. Дистрибьютором выступит "Централ партнершип"», - рассказали ТАСС в пресс-службе Филиппа Киркорова.

Режиссером картины выступил Марк Горобец. Он известен зрителям по новой комедии «Тур с Иванушками» и популярному сериалу «Закрытая школа». Роли в фильме также исполнили Алена Савастова, Карина Андоленко, Игорь Кистол, Татьяна Догилева и другие.