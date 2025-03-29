В России вырос интерес к Гоголю, современные писатели не отстают

По данным источника, продажи поэмы «Мертвые души» за последние месяцы заметно увеличились. Так, с декабря 2024-го по февраль 2025 года рост составил 30%. Всего за этот период было продано свыше шести тысяч экземпляров. Это на 18% больше, чем за осенний период: с сентября по ноябрь 2024 года, говорится в исследовании.

ЗНАЧИМЫЕ ЛИТЕРАТОРЫ

До этого художественный руководитель «Нового театра» Эдуард Бояков в интервью НСН назвал четверку самых значимых литераторов современности.