В России вырос интерес к Гоголю, современные писатели не отстают
Между тем, среди значимых современных авторов в стране выделяют Захара Прилепина и Евгения Водолазкина. А самой востребованной у российских читателей современной писательницей 2024 года, по данным «Читай-города», стала Ольга Примаченко.
РОСТ ИНТЕРЕСА К ГОГОЛЮ
Накануне представители федеральной сети книжных магазинов «Читай-город» сообщили НСН, что в России выросли продажи книг писателя Николая Гоголя. Компания совместно с книжным сервисом Литрес провела анализ продаж произведений автора в преддверии празднования 216-летия с его дня рождения.
По данным источника, продажи поэмы «Мертвые души» за последние месяцы заметно увеличились. Так, с декабря 2024-го по февраль 2025 года рост составил 30%. Всего за этот период было продано свыше шести тысяч экземпляров. Это на 18% больше, чем за осенний период: с сентября по ноябрь 2024 года, говорится в исследовании.
ЗНАЧИМЫЕ ЛИТЕРАТОРЫ
До этого художественный руководитель «Нового театра» Эдуард Бояков в интервью НСН назвал четверку самых значимых литераторов современности.
«Мы живем в очень плодотворное с точки зрения литературы время. Русский роман продолжает жить. Сложно говорить, кто останется в истории, но я убежден, что роман Евгения Водолазкина "Лавр" останется в истории литературы нашего времени, что его будут читать и изучать и через 100, и через 200 лет. Также отмечу "Обитель" Захара Прилепина и романы Алексея Варламова. Книги Пелевина — это другой жанр, это более коммерческая и острая сиюминутная литература, но на самом деле это тоже большой русский писатель. Так что я бы отметил четырех писателей: Прилепин, Пелевин, Водолазкин и Варламов», - сказал он.
В свою очередь певица Светлана Сурганова в беседе с НСН назвала Евгения Вололазкина «Достоевским нашего времени».
«Это великая книга (произведение Евгения Вололазкина "Лавр" - прим. НСН), которая уже, кстати, претерпела ряд театральных постановок. Это великий роман, и я вообще считаю, что Евгений Водолазкин — это Достоевский нашего времени. Буду с нетерпением ждать, тем более величайший режиссер Кустурица (о съемках режиссера Эмира Кустурица фильма по роману "Лавр" (2025) - прим. НСН). Будет любопытно посмотреть на эту работу», - заметила она.
Ранее в пресс-службе «Читай-города» объявили самую востребованную у российских читателей современную писательницу 2024 года. Ей оказалась белорусский автор романа «К себе нежно» Ольга Примаченко. По данным источника, в тройку самых востребованных в России современных писательниц также вошли Мосян Тунсю, написавшая «Благословение небожителей» и «Магистр дьявольского культа», а также Анна Джейн — автор произведений «Любовь и ненависть» и «Твое сердце будет разбито».
В «Читай-городе» также сообщили, что в ТОП-10 самых популярных у россиян писательниц попали Ребекка Яррос, Анна Маслова, Вон Пхен Сон, Стефани Шталь, Али Хейзелвуд, Джоан Роулинг и Джен Синсеро.
РЕКОМЕНДАЦИИ НА МАРТ
До этого шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева в беседе с НСН назвала главными книгами марта 2025 года произведения Рёко Секигути и Ричарда Руссо.
«Дебютный роман ирландского писателя и лауреата Букеровской премии 2023 года Пола Линча "Небо красно поутру" будет оригинальным "трансконтинентальным вестерном, написанным мастером пейзажа и света". Также выделю "Зов запахов" японской писательницы Рёко Секигути. Автор пронзительного эссе "Нагори. Тоска по уходящему сезону" на сей раз рассказывает о личном дневнике запахов, о своих размышлениях о жизни и смерти. Запахи переносят в Пале-Рояль, в Тегеран, в Париж, в Хельсинки. Отдельно можно выделить и работу пулитцеровского лауреата Ричарда Руссо "Дураки все". Это добрый и ироничный роман, отличное продолжение первой книги и редкая удача», - рассказала она.
По ее словам, к главным новинкам первого месяца весны в этом году также можно отнести произведения Гузель Яхиной и Максима Жегалина.
«"Бражники и блудницы. Как жили, любили и умирали поэты Серебряного века" (произведение Максима Жегалина – прим. НСН) охватывает эпоху с 1905 по 1922 годы — время невероятной поэзии, амбициозных экспериментов и оглушительного отчаяния. При этом одной из главных художественных новинок весны можно назвать и роман "Эйзен" Гузель Яхиной. Автор произведений "Зулейха открывает глаза" и "Дети мои" написала книгу, главным героем которой стал кинорежиссер Сергей Эйзенштейн. В центре сюжета оказалась не только узнаваемая творческая персона, но и великая эпоха», - заметила шеф-редактор группы компаний «Литрес».
В свою очередь шеф-редактор «Яндекс Книг» Константин Мильчин в разговоре с НСН среди главных новинок марта также выделил произведение Гузель Яхиной. При этом он перечислил и другие книги.
«Интересно и издание "Безумия в классическую эпоху" Мишель Фуко в новом переводе. Это великая книга о том, как человечество относилось к безумию. Новый роман "Выбор воды" от создательницы международного бестселлера "Страна Саша" Галы Узрютовой представит историю о поисках себя по всей планете. Могу выделить также документальный триллер о ключевом эпизоде французской революции "Падение Робеспьера" Колина Джонса и англо-индийскую сагу "Стеклянный дворец", которую написал Амитав Гош. Книга рассказывает о том, как большая история вторгается в маленькую частную жизнь, и как сама эта маленькая жизнь может повлиять на большую историю», - объяснил Мильчин.
Ранее Екатерина Писарева в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала, что среди лучших книжных новинок зимы можно выделить книгу автора социальной прозы Веры Богдановой «Семь способов засолки душ».
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