В РФ объявили в розыск сына режиссера «Моей прекрасной няни»
В России объявили в национальный розыск одного из лидеров «Русского добровольческого корпуса» (РДК) (организация признана террористической и запрещена в России), сына режиссера сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа» Василия Кирющенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает РИА Новости.
На официальном сайте МВД России не указано по какой именно статье он был объявлен в розыск. При этом отмечается, что статья является уголовной.
Однако, согласно информации издания, в отношении мужчины начали расследовать дело о призывах к терроризму и организации деятельности террористической организации.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что экс-полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, осужденного по делу о коррупции, признали нарушителем порядка в мордовской ИК-5.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru