В РФ объявили в розыск сына режиссера «Моей прекрасной няни»

На официальном сайте МВД России не указано по какой именно статье он был объявлен в розыск. При этом отмечается, что статья является уголовной.

Однако, согласно информации издания, в отношении мужчины начали расследовать дело о призывах к терроризму и организации деятельности террористической организации.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что экс-полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, осужденного по делу о коррупции, признали нарушителем порядка в мордовской ИК-5.

