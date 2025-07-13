В РФ объявили в розыск сына режиссера «Моей прекрасной няни»

В России объявили в национальный розыск одного из лидеров «Русского добровольческого корпуса» (РДК) (организация признана террористической и запрещена в России), сына режиссера сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа» Василия Кирющенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает РИА Новости.

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На официальном сайте МВД России не указано по какой именно статье он был объявлен в розыск. При этом отмечается, что статья является уголовной.

Однако, согласно информации издания, в отношении мужчины начали расследовать дело о призывах к терроризму и организации деятельности террористической организации.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что экс-полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, осужденного по делу о коррупции, признали нарушителем порядка в мордовской ИК-5.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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