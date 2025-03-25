Воланд и Ганнибал Лектер: Россияне назвали главных книжных злодеев
Россияне рассказали, какие злодеи из книг произвели на них самое сильное впечатление.
Согласно результатам опроса книжного сервиса «Литрес» и федеральной сети книжных магазинов «Читай-город», главной чертой настоящего злодея является жестокость (на это качество указали 78% опрошенных). Еще 47% респондентов одним из признаков злодея назвали безумие, еще 46% отметили эгоизм. Примечательно, что чаще всего (65%) злодеи из книг вызывают у читателей интерес.
Среди отечественных героев лидерство одержал протагонист романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова Воланд - за него проголосовали 43% опрошенных. В зарубежном рейтинге пальма первенства принадлежит эпическому персонажу Ганнибалу Лектеру из серии книг Томаса Харриса - его отметили 47% респондентов.
На втором месте среди отечественных злодеев с достаточно большим отрывом расположился преподаватель французской литературы из романа «Лолита» Владимира Набокова Гумберт Гумберт (28%). На третьем месте – Вий (27%) - персонаж одноименного произведения Николая Гоголя.
Серебро в рейтинге иностранных литературных злодеев досталось темному волшебнику и главному антагонисту в серии романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере Волан-де-Морту (46%). Бронзы удостоился Пеннивайз (35%) из романа Стивена Кинга «Оно».
Ранее шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева заявила «Радиоточке НСН», что к главным книгам марта 2025 года стоит отнести произведения Рёко Секигути, Ричарда Руссо, а также Пола Линча.
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