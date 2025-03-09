Примаченко, Тунсю, Джейн: Названы самые востребованные в РФ современные писательницы
В ТОП-10 этого рейтинга также вошли Анна Маслова и Джоан Роулинг.
В тройку самых востребованных современных писательниц в России, по версии «Читай-города», вошли Ольга Примаченко, Мосян Тунсю и Анна Джейн. При этом, по данным «Литнет», авторы-женщины для написания своих произведений обычно вдохновляются искусством.
ВОСТРЕБОВАНЫ В РОССИИ
Накануне в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город» назвали самую востребованную у российских читателей современную писательницу 2024 года. Ей оказалась белорусский автор романа «К себе нежно» Ольга Примаченко. Книга вышла тиражом свыше 300 тысяч экземпляров и стала бестселлером. Всего писательница выпустила четыре книги, а общие продажи ее произведений составили более 450 тысяч экземпляров.
По данным «Читай-города», в тройку самых востребованных в РФ современных писательниц также вошли Мосян Тунсю, написавшая «Благословение небожителей» и «Магистр дьявольского культа», а также Анна Джейн — автор произведений «Любовь и ненависть» и «Твое сердце будет разбито».
В компании также рассказали, что в ТОП-10 самых популярных у россиян писательниц оказались Ребекка Яррос («Четвертое крыло»), Анна Маслова («Чебурашка. Официальная новеллизация»), Вон Пхен Сон («Девочка с лисьим хвостом»), Стефани Шталь («Ребенок должен обрести дом»), Али Хейзелвуд («Шах и мат»), Джоан Роулинг («Гарри Поттер и философский камень») и Джен Синсеро («НИ СЫ. Будь уверен в своих целях»).
ВДОХНОВЛЕННЫЕ ИСКУССТВОМ
До этого литературная платформа независимых авторов «Литнет» опубликовала исследование, согласно результатам которого, почти половина писательницы вдохновляются искусством. Опрос показал, что женщины обычно черпают вдохновение из визуального искусства (49% против 36%) и музыки (42% против 25%). При этом литература, произведения классиков и современных авторов в равной степени вдохновляют писателей обоих полов: по 40%.
Отмечается, что современные тренды играют важную роль в творчестве 63% писательниц, которые включают современные темы и актуальные проблемы в свои тексты, и даже иногда (10%) делают их ключевым фокусом для творчества. А вот на авторов-мужчин современные тренды оказывают меньшее влияние. Их важность для своего творчества указали 42% писателей.
Между тем, писатели-мужчины обычно вдохновляются научными открытиями (19% против 3% женщин) и общением с другими людьми (37% против 21% женщин). Видеоигры также чаще всего являются мужским источником вдохновения: их назвали 18% писателей против 2% писательниц.
Перед этим стало известно, что, по результатам голосования зрителей телеканала «Русский роман», картина «Благословите женщину» режиссера Станислава Говорухина возглавила рейтинг фильмов о женщинах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее писатель Александр Цыпкин в интервью НСН заявил, что любовные отношения в классической литературе видятся актуальными и сегодня, и вряд ли они когда-либо кардинально изменятся в будущем.
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