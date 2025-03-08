Ольга Примаченко стала самой востребованной современной писательницей у россиян
Белорусская писательница Ольга Примаченко возглавила тейринг самых востребованных современных авторов 2024 года, рассказали в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город».
Белорусская автор выпустила четыре книги. Первый роман Примаченко «К себе нежно» вышел тиражом более 300 тысяч экземпляров и стал бестселлером. Общие продажи ее произведений составили более 450 тысяч экземпляров.
В тройку лидеров также вошли Мосян Тунсю («Благословение небожителей», «Магистр дьявольского культа») и Анна Джейн («Любовь и ненависть», «Твое сердце будет разбито»).
В топ-10 самых популярных у россиян писательниц также вошли Ребекка Яррос («Четвертое крыло»), Анна Маслова («Чебурашка. Официальная новеллизация»), Вон Пхен Сон («Девочка с лисьим хвостом»), Стефани Шталь («Ребенок должен обрести дом»), Али Хейзелвуд («Шах и мат»), Джоан Роулинг («Гарри Поттер и философский камень»), Джен Синсеро («НИ СЫ. Будь уверен в своих целях»).
Ранее стало известно, что писательницы значительно чаще писателей черпают вдохновение из визуального искусства (49% против 36%) и музыки (42% против 25%), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Мужчины же, в свою очередь, охотнее вдохновляются научными открытиями (19% против 3% женщин) и общением с другими людьми (37% против 21% женщин).
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