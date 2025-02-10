«Стерлядь и шедевры»: Писатель Драгунский сравнил Пастернака с Достоевским

Писатель и поэт Борис Пастернак не входит в число главных «звезд» русской литературы, а его произведения можно сравнить со «здоровой пищей» на фоне изысканных блюд, заявил в интервью НСН писатель Денис Драгунский.

Поклонники творчества Бориса Пастернака отмечают 10 февраля 135-летие со дня его рождения. По данным книжного сервиса «Литрес», Пастернак вошел в ТОП-10 самых востребованных русских классиков 2024 года, а электронная версия его романа «Доктор Живаго» стала самой покупаемой книгой в категории «русская классика». Драгунский считает, что Достоевский намного популярнее Пастернака.