«Стерлядь и шедевры»: Писатель Драгунский сравнил Пастернака с Достоевским
«Три звезды» русской литературы – это Толстой, Достоевский и Чехов, сказал в эфире НСН Денис Драгунский, назвав «Тихий Дон» казачьим «Доктором Живаго».
Писатель и поэт Борис Пастернак не входит в число главных «звезд» русской литературы, а его произведения можно сравнить со «здоровой пищей» на фоне изысканных блюд, заявил в интервью НСН писатель Денис Драгунский.
Поклонники творчества Бориса Пастернака отмечают 10 февраля 135-летие со дня его рождения. По данным книжного сервиса «Литрес», Пастернак вошел в ТОП-10 самых востребованных русских классиков 2024 года, а электронная версия его романа «Доктор Живаго» стала самой покупаемой книгой в категории «русская классика». Драгунский считает, что Достоевский намного популярнее Пастернака.
«Достоевский, конечно, значительно популярнее. Если Пастернак в России входит в сотню самых читаемых книг, а в мире, может быть, в первые пятьсот, то Достоевский входит в первую пятерку лучших книг на свете. Все рейтинги, которые составлены и продавцами книг, и самими писателями - и русскими, и западными, и восточными - все они начинаются со Льва Толстого, Достоевского и Чехова. Это наши три звезды, которые всегда занимают верхушку любого рейтинга. Достоевский мощнее, чем Пастернак, естественно, но Пастернак тоже неплох. Ведь нельзя же питаться одними шедеврами, нельзя же пить всю жизнь только коньяк ХО и закусывать только стерлядью. Иногда хочется нормальную, более простую и здоровую пищу», - сказал писатель.
По его мнению, интерес россиян к «Доктору Живаго» объясняется желанием неторопливо погрузиться в прошлое, а не попаданием в «нерв времени».
«Не вся классика попадает в нерв времени. Есть вещи, которые не связаны со временем. Например, "Война и мир" или "Братья Карамазовы", но их все равно читают, потому что это хорошо написанные романы. А "Тихий Дон" можно назвать казачьим "Доктором Живаго". Людям иногда хочется прочитать большую, неторопливую книжку-полотно про прошлое, про то, что было сто лет назад в нашей стране», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что рукопись стихотворения Бориса Пастернака «Ночь» от 12 мая 1956 года была продана в России с аукциона за 3 млн рублей, отмечает «Радиоточка НСН».
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