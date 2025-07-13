СМИ: Экс-полковника МВД Захарченко признали нарушителем порядка в ИК-5

По данным источника, его характеризуют отрицательно, и на него неоднократно накладывали дисциплинарные взыскания. Кроме того, в материалах указано, что в 2024 году защита Захарченко информировала о помещении мужчины в ШИЗО.

Экс-полковника задержали осенью 2016 года. До этого он курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Ему предъявили обвинение в нескольких эпизодах коррупции и осудили на 12,5 лет колонии. При этом в мае 2023 года Пресненский суд Москвы в совокупности с предыдущим приговором назначил Захарченко 16 лет колонии строгого режима, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее RT сообщил, что в деле экс-замглавы Министерства обороны РФ Тимура Иванова и главы «ОлимпСитиСтрой» Александра Фомина появился новый эпизод о взятке.