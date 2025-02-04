Нет дела до Пушкина: Учителя назвали причины нежелания школьников читать
Евгений Онегин, Илья Обломов и другие герои классических произведений слишком далеки от современного человека, поэтому не каждый ученик проявляет интерес к литературе в школе, заявил НСН Лев Соболев.
Классические произведения и их проблематика часто далеки от современных реалий, потому многим школьникам сложно полюбить литературу, допустил в беседе с НСН заслуженный учитель России, литературовед Лев Соболев.
Только 10% опрошенных смогли правильно ответить на вопросы по русской литературе школьного уровня, следует из опроса ВЦИОМ. К примеру, каждый третий россиянин отметил, что не знает, героем какого произведения является Наташа Ростова. Также только 45% респондентов помнят, что А.С. Пушкин жил в XIX веке. При этом чаще правильно отвечали на эти вопросы опрошенные в возрасте от 45 до 59 лет. Соболев подчеркнул, что такие знания не являются базой, необходимой образованному человеку.
«Думаю, что статистика верна. Однако содержание третьего закона Ньютона и решение химических уравнений – тоже школьный уровень. Мы почему-то считаем, что человек, получивший школьный аттестат, должен на всю жизнь запомнить «Евгения Онегина». Уверяю, это такая же исключительная вещь, как понимать живопись, балет, или классическую музыку. Это не входит в минимум сведений, которые нужен любому грамотному человеку. Так или иначе, читать будут, но, разумеется, не все, не всегда с любовью и интересом, а чаще из-за страха», - сказал он.
По словам собеседника НСН, школьная программа по литературе включает много произведений, которые непонятны, а потому и неинтересны школьникам.
«Еще 30 лет назад литературу нужно было сдавать сочинением, куда бы ты ни поступал. Сейчас со школьными программами делают все, чтобы затруднить жизнь ученикам и учителям. Программа построена так, что 14-15-летний человек должен воспринимать очень сложные, далекие от него вещи. Если читать рассказы сегодняшних писателей с учениками 8-9 классов, результат будет гораздо утешительнее. Какое дело современному человеку до Обломова или Чацкого? В школе, в которой я работаю почти 50 лет, у меня всегда был класс с углубленным изучением словесности. Каждый год нужно было придумывать пути, чтобы дети читали. Стараюсь сделать так, чтобы было интересно, но когда рассказываю, что «Мертвые души» называли книгой, которой нельзя начитаться, на меня смотрят так же недоверчиво, как если бы я сказал, что Пушкин - наше всё. За редким исключением дети не могут сделать это своим духовным багажом в силу возраста, отдаленности текста от них», - пояснил он.
Ранее в федеральной книжной сети «Читай-город» сообщили, что рейтинг самых продаваемых классических произведений русской литературы 2024 года возглавил роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В топ-10 самых продаваемых классических произведений 2024 года также попали «Преступление и наказание», «Белые ночи» и «Идиот» Федора Достоевского, «Мы» Евгения Замятина, «Отцы и дети» Ивана Тургенева, «Мертвые души» Николая Гоголя, «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, «Лолита» Владимира Набокова и «Горе от ума» Александра Грибоедова, передает «Радиоточка НСН».
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