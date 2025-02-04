Нет дела до Пушкина: Учителя назвали причины нежелания школьников читать

По словам собеседника НСН, школьная программа по литературе включает много произведений, которые непонятны, а потому и неинтересны школьникам.

«Еще 30 лет назад литературу нужно было сдавать сочинением, куда бы ты ни поступал. Сейчас со школьными программами делают все, чтобы затруднить жизнь ученикам и учителям. Программа построена так, что 14-15-летний человек должен воспринимать очень сложные, далекие от него вещи. Если читать рассказы сегодняшних писателей с учениками 8-9 классов, результат будет гораздо утешительнее. Какое дело современному человеку до Обломова или Чацкого? В школе, в которой я работаю почти 50 лет, у меня всегда был класс с углубленным изучением словесности. Каждый год нужно было придумывать пути, чтобы дети читали. Стараюсь сделать так, чтобы было интересно, но когда рассказываю, что «Мертвые души» называли книгой, которой нельзя начитаться, на меня смотрят так же недоверчиво, как если бы я сказал, что Пушкин - наше всё. За редким исключением дети не могут сделать это своим духовным багажом в силу возраста, отдаленности текста от них», - пояснил он.

Ранее в федеральной книжной сети «Читай-город» сообщили, что рейтинг самых продаваемых классических произведений русской литературы 2024 года возглавил роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В топ-10 самых продаваемых классических произведений 2024 года также попали «Преступление и наказание», «Белые ночи» и «Идиот» Федора Достоевского, «Мы» Евгения Замятина, «Отцы и дети» Ивана Тургенева, «Мертвые души» Николая Гоголя, «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, «Лолита» Владимира Набокова и «Горе от ума» Александра Грибоедова, передает «Радиоточка НСН».

