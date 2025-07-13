В пробке у Крымского моста застряли свыше 1,3 тысячи авто

Утром 13 июля количество машин, которые ожидают проезда через Крымский мост, выросло почти до 1,4 тысяч с обеих сторон. Об этом говорится в Telegram-канале, передающем оперативную информацию с транспортного перехода.

По данным источника, на момент 07:00 утра по московскому времени проезда ожидали 1,1 тысячи авто. При этом отмечается, что к 09:00 утра воскресенья их число возросло примерно на 300.

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Известно, что в пробке со стороны Тамани застряли 1 тысяча 150 машин. Время их ожидания составляет более трех часов. В очереди со стороны Керчи находятся 220 автомобилей. Они ожидают около часа.

В начале недели RT сообщил, что у Крымского моста скопилось свыше 1,7 тысячи машин.

Ранее член Союза автошкол России Сергей Матвеев в интервью НСН заметил, что, если люди ставшего поколения по статистике чаще становятся виновниками ДТП, то для них стоит проводить специальное медосвидетельствование и медкомиссию хотя бы раз в два года.

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ФОТО: РИА Новости / Макс Ветров
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