В пробке у Крымского моста застряли свыше 1,3 тысячи авто

Утром 13 июля количество машин, которые ожидают проезда через Крымский мост, выросло почти до 1,4 тысяч с обеих сторон. Об этом говорится в Telegram-канале, передающем оперативную информацию с транспортного перехода.

По данным источника, на момент 07:00 утра по московскому времени проезда ожидали 1,1 тысячи авто. При этом отмечается, что к 09:00 утра воскресенья их число возросло примерно на 300.