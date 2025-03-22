От Прилепина до Варламова: Режиссер Бояков назвал «писателей нашего времени»
Эдуард Бояков в эфире НСН отметил романы «Лавр» и «Обитель», напомнив, что имена главных конкурентов Пушкина сегодня помнят только филологи.
Сегодня в России есть потрясающие писатели и поэты, заявил в интервью НСН художественный руководитель «Нового театра» Эдуард Бояков, назвав четверку самых значимых литераторов современности.
Ранее Эдуард Бояков рассказал НСН о спектакле «Лавр» по одноименному роману Евгения Водолазкина, премьера которого состоится 1 апреля. По его мнению, этот роман будут читать и через сто лет, а его автор входит в число больших русских писателей.
«У меня много любимых писателей, есть совершенно потрясающие поэты, есть очень талантливые публицисты, есть ученые, филологи, философы и, конечно, прозаики. Мы живем в очень хорошее, плодотворное с точки зрения литературы время. Слава Богу, русский роман продолжает жить и продолжает нас радовать. Сложно говорить, кто останется в истории, но я убежден, что роман Евгения Водолазкина "Лавр" останется в истории литературы нашего времени, что его будут читать и изучать и через 100, и через 200 лет. Также отмечу "Обитель" Захара Прилепина и романы Алексея Варламова. Книги Пелевина - это другой жанр, это более коммерческая и острая сиюминутная литература, но на самом деле это тоже большой русский писатель. Так что я бы отметил четырех писателей: Прилепин, Пелевин, Водолазкин и Варламов», - сказал Бояков.
При этом он отметил, что конкурентами Пушкина были поэты, о которых сейчас мало кто знает.
«У каждой эпохи, у каждого века есть свои символы, великие романы и великие поэты. Сейчас мы воспринимаем XIX век, как век Пушкина, Тургенева, Толстого, Достоевского, Гоголя. Но дело-то в том, что во времена Пушкина было еще два-три поэта, сейчас эти фамилии разве что филологи могут их назвать, а школьники их не знают, и в христоматиях их нет. А они тогда были конкурентами Пушкина, еще какими конкурентами. Конечно, очень тяжело говорить о сегодняшнем времени. Мы не знаем, кто останется в истории до конца», - заключил собеседник НСН.
Певица Светлана Сурганова ранее говорила «Культурному гиду НСН», что Евгений Водолазкин является Достоевским нашего времени.
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