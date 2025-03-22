От Прилепина до Варламова: Режиссер Бояков назвал «писателей нашего времени»

Сегодня в России есть потрясающие писатели и поэты, заявил в интервью НСН художественный руководитель «Нового театра» Эдуард Бояков, назвав четверку самых значимых литераторов современности.

Ранее Эдуард Бояков рассказал НСН о спектакле «Лавр» по одноименному роману Евгения Водолазкина, премьера которого состоится 1 апреля. По его мнению, этот роман будут читать и через сто лет, а его автор входит в число больших русских писателей.