«Лавр», «Авиатор» и «Женщины Лазаря»: Названы аудиофавориты «Большой книги»
Лидерами среди аудиокниг на «Литрес» стали «Лавр» Евгения Водолазкина и «Вечная мерзлота» Виктора Ремизова, заявила НСН Екатерина Писарева.
Шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева на фоне появления у премии «Большая книга» номинации «Лучшая аудиокнига» заявила НСН, что ее поразило исполнение «Женщин Лазаря» Алексеем Багдасаровым, а также роман «На солнечной стороне улицы» в исполнении самой Дины Рубиной.
«Большая книга» ранее открыла прием заявок на соискание премии в номинации «Лучшая аудиокнига». В 2025 году в номинации могут быть представлены аудиокниги или аудиоспектакли, которые были созданы на основе произведений, удостоенных премии «Большая книга» с 2006 по 2024 год. Победителями в номинации «Лучшая аудиокнига» признаются издательская, продюсерская компании и чтец или творческий коллектив. Писарева названа появление такой номинации признанием важности аудиокниг.
«"Литрес" много лет является официальным партнером «Большой книги», и читательское голосование традиционно проходит у нас. Мы рады, что появляются новые номинации, как, например, в этом году голосование за лучшие аудиокниги, созданные на основе произведений лауреатов прошлых лет. Тем самым жюри премии и экспертный совет подчеркивают важность аудиокниг и верифицируют этот формат чтения», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, самыми популярными аудиокнигами на «Литрес» за последний год стали «Лавр» Евгения Водолазкина и «Вечная мерзлота» Виктора Ремизова.
«Если говорить об интересных аудиокнигах, то сразу приходит в голову блистательное исполнение «Женщин Лазаря» Алексеем Багдасаровым и «На солнечной стороне улицы» в исполнении самой Дины Рубиной – редкого автора, который оказывается замечательным чтецом. Если же говорить о топе аудиокниг лауреатов премии в «Литрес» за последние 12 месяцев (по количеству проданных экземпляров), то это, конечно, «Лавр» Евгения Водолазкина в исполнении Егора Серова, «Авиатор» в озвучке Геннадия Смирнова и роман «Вечная мерзлота» Виктора Ремизова, оживленный Сергеем Чонишвили. У этих чтецов прекрасно получается передавать атмосферу любимых книг и создавать особую магию», - отметила Писарева.
Она также назвала произведение Сергея Белякова «Парижские мальчики в сталинской Москве» незаслуженно недооцененным.
«Лично я бы еще отметила любопытный эксперимент – роман «Письмовник», озвученный автором, Михаилом Шишкиным, лауреатом премии «Большая книга» 2011 года. И прекрасное произведение Сергея Белякова «Парижские мальчики в сталинской Москве» в исполнении Ивана Литвинова – его, на мой взгляд, незаслуженно недооценили», - заключила эксперт.
Ранее стало известно, что белый шум пользуется особой популярностью у российской молодежи, напоминает «Радиоточка НСН».
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