«Лавр», «Авиатор» и «Женщины Лазаря»: Названы аудиофавориты «Большой книги»

«Большая книга» ранее открыла прием заявок на соискание премии в номинации «Лучшая аудиокнига». В 2025 году в номинации могут быть представлены аудиокниги или аудиоспектакли, которые были созданы на основе произведений, удостоенных премии «Большая книга» с 2006 по 2024 год. Победителями в номинации «Лучшая аудиокнига» признаются издательская, продюсерская компании и чтец или творческий коллектив. Писарева названа появление такой номинации признанием важности аудиокниг.

«"Литрес" много лет является официальным партнером «Большой книги», и читательское голосование традиционно проходит у нас. Мы рады, что появляются новые номинации, как, например, в этом году голосование за лучшие аудиокниги, созданные на основе произведений лауреатов прошлых лет. Тем самым жюри премии и экспертный совет подчеркивают важность аудиокниг и верифицируют этот формат чтения», - сказала собеседница НСН.